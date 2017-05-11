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10 Аналитики обнародовали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов 2017 года

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Аналитики обнародовали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов 2017 года

Опубликовано 11.05.17 14:59 Аналитики обнародовали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов 2017 года

Аналитическая компания Strategy Analytics назвала пятерку самых продаваемых смартфонов в мире по итогам первого квартала 2017 года.

Смартфон американской корпорации Apple iPhone 7 стал самой продаваемой моделью в первом квартале 2017 года, говорится в исследовании компании Strategy Analytics, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Поставки iPhone 7 компании Apple составили 21,5 миллиона единиц, на них пришлось 6% от всего рынка по всему миру в первом квартале 2017 года. IPhone 7 является на сегодняшний день самой популярной моделью смартфонов в мире.

Поставки iPhone 7 Plus, с большим экраном и более высокой ценой, составили в январе-марте 17,4 миллиона единиц, на них пришлось 5% всего мирового ужшкммт рынка в первом квартале.

Третье место среди самых продаваемых смартфонов занял флагман китайского производителя OPPO R9s. На данную модель 3% от всего рынка в первом квартале, общемировые поставки составили 8,9 миллиона единиц. R9s — это флагманское устройство с 4G, с такими ключевыми функциями, как подключение двух SIM-карт и защита отпечатков пальцев.

Общемировые поставки смартфонов в первом квартале, по данным Strategy Analytics, выросли на 6% в годовом выражении и достигли 353,3 миллиона единиц. В пятерку самых продаваемых смартфонов в январе-марте также вошли Samsung Galaxy J3 и Samsung Galaxy J5.
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