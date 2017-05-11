"Евровидение 2017", второй полуфинал: смотреть онлайн трансляцию 11 мая можно в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

"Евровидение 2017", последние новости сегодня 11.05.2017: СМИ выяснили, в какую сумму обойдется Украине проведение международного музыкального конкурса.

"Евровидение 2017": второй полуфинал состоится 11 мая

11 мая 2017 года в Киеве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017″. Начало мероприятия в 22:00 мск.

Смотреть в прямом эфире трансляцию второго полуфинала "Евровидения 2017" 11 мая 2017 можно на сайтах Eurovision.ua и Eurovision.tv. При этом россияне не смогут увидеть конкурс в телеэфире: как писал TopNews, "Первый канал" отказался от трансляции после того, как СБУ запретила въезд на Украину российской участнице Юлии Самойловой.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Май 10 2017 в 1:50 PDT

Публикация от AIROS👽 коуч, режиссер (@airos_metacoach) Май 11 2017 в 2:38 PDT

"Евровидение 2017", второй полуфинал: участники

1. Сербия: Тияна Богичевич — "In Too Deep"

2. Австрия: Натан Трент — "Running On Air"

3. Македония: Яна Бурческа — "Dance Alone"

4. Мальта: Клаудия Фаниелло — "Breathlessly"

5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря — "Yodel It!"

6.Нидерланды: OG3NE — "Lights and Shadows"

7.Венгрия: Йоцы Папай — "Origo"

8. Дания: Аня Ниссен — "Where I Am"

9.Ирландия: Брендан Мюррей — "Dying to Try"

10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — "Spirit of the Night"

11. Хорватия: Жак Худек — "My Friend"

12. Норвегия: JOWST — "Grab The Moment"

13. Швейцария: Timebelle — "Apollo"

14. Беларусь: NAVIBAND — "Гісторыя Майго Жыцця"

15. Болгария: Кристиан Костов — "Beautiful Mess"

Публикация от Дарья Пожарская (@dashapozharskaya.jpg) Май 11 2017 в 2:57 PDT

16. Литва: Fusedmarc — "Rain Of Revolution"

17. Эстония: Койт Тооме и Лаура — "Verona"

18. Израиль: Имри Зив — "I Feel Alive"

По итогам выступлений только 10 стран пройдут в финал "Евровидения 2017", который состоится 13 мая.

Кто еще выступит в рамках шоу

Во втором полуфинале "Евровидения 2017" 11 мая на главной арене конкурса свои номера представят артисты украинского музыкального коллектива G-ART. Также гостями станут участники украинского танцевального коллектива APACHE CREW.

В конце выступлений ведущие мероприятия Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко объявят имена 10 участников финала конкурса.

Публикация от xmodelscamp (@xmodels_camp) Май 11 2017 в 3:06 PDT

Евровидение 2017, второй полуфинал 11 мая 2017: фавориты

По мнению букмекеров, фаворитами второго полуфинала являются представители Болгарии, Румынии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Венгрии, Израиля, Австрии, Беларуси и Норвегии.

До этого определились 10 участников финала "Евровидения 2017". Ими стали: Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).

Поклонники Сергея Лазарева считают, что представитель Кипра на Евровидении украл идею номера Сергея Лазарева. Согласны? #евровидение #сергейлазарев Публикация от Новости шоубизнеса. (@mir_znamenitykh) Май 10 2017 в 3:41 PDT

При этом сразу в финал конкурса попадают шесть исполнителей, в том числе группа, представляющая Украину.

"Евровидение 2017": журналисты узнали бюджет конкурса

Тем временем СМИ выяснили бюджет конкурса "Евровидение-2017" в Киеве. По некоторым данным, проведение мероприятия обойдется Украине в 870 миллионов гривен или более, чем 32 миллиона долларов. Эта сумма приравнивается к годовому объёму дотаций всех угледобывающих предприятий на территории страны.

Публикация от Кресло-мешки SanchoBag (@sanchobagua) Май 11 2017 в 2:54 PDT

На этом фоне многие предположили, что проведение конкурса является прикрытием для отмывания денег со стороны украинских властей. Так, на высокотехнологичное белое полотно, которым решили закрыть неприглядные недостроенные здания возле Международного выставочного центра, где проходит "Евровидение", было выделено 5 миллионов гривен, но само полотно стало непригодным для использования после первого же дождя. При этом аренда МВЦ обошлась властям в 92 миллиона гривен, а ещё 1,3 миллиона денег ушли на гонорары ведущим конкурса.

Для сравнения, бюджет "Евровидения-2005", который также проходил в Киеве, составил 120 миллионов гривен или около 23 млн долларов на тот момент.

Публикация от Евгений Белозеров (@jack_belozerov) Май 10 2017 в 3:31 PDT

"Евровидение 20017", второй полуфинал. Прямая трансляция 11 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО