 
TOP 10

1 СМИ: фаворит "Евровидения 2017" выступал в Крыму в 2014 году (ВИДЕО)

2 В Белом доме рассказали о «зверствах» уволенного экс-главы ФБР

3 Букмекеры назвали вероятного победителя "Евровидения-2017" (ВИДЕО)

4 СМИ: Навального обнаружили в роскошном отеле в Барселоне (ФОТО, ВИДЕО)

5 Вынесен приговор ловцу покемонов в храме Руслану Соколовскому

6 Порошенко сообщил об отмене ЕС виз для Украины

7 На озере Лох-Несс снова заметили таинственного "монстра" (ВИДЕО)

8 СМИ опубликовали прощальное письмо летчика Ярошенко к умершей матери

9 Путин подписал указ о запрете анонимности в Интернете

10 Аналитики обнародовали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов 2017 года

Новости наших партнеров

В Южной Корее построят целый город для тестирования беспилотных машин

Опубликовано 11.05.17 14:26 В Южной Корее построят целый город для тестирования беспилотных машин

В Южной Корее создадут крупнейший в мире полигон для тестов беспилотников.

Южная Корея заявила, что создаст искусственный город площадью 356 кв. км, который будет использоваться в качестве полигона для тестирования автомобилей с автопилотом, об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на издание The Verge.

Таким образом корейские власти решили обойти проблему тестирования машин в городской среде, с которой сталкиваются разработчики беспилотных авто и которая, возможно, препятствует развитию автомобилей с автопилотом.

Комплекс получит название K-City, его площадь ужшкммт составит около 356 кв. км. В нем разработчики смогут тестировать автомобили с функцией автономного вождения без получения каких-либо разрешений.

По данным министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, в основу построения K-City легла интеллектуальная транспортная система Управления по безопасности движения Кореи.

На объекте будут созданы дороги с автобусными полосами, скоростные автомагистрали, зоны для автономной парковки и прочие объекты. В проект планируется инвестировать около $9,7 млн. K-City будет более чем в два раза превышать по размерам MCity — испытательный полигон в городе Анн-Арбор штата Мичиган, используемый различными автопроизводителями и технологическими компаниями.
Другие материалы по этой теме

В России успешно испытали первый беспилотник для спасения людей

Следствие: пожар на складе боеприпасов на Украине устроили с помощью беспилотников

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга