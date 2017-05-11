В Южной Корее построят целый город для тестирования беспилотных машин

В Южной Корее создадут крупнейший в мире полигон для тестов беспилотников.

Южная Корея заявила, что создаст искусственный город площадью 356 кв. км, который будет использоваться в качестве полигона для тестирования автомобилей с автопилотом, об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на издание The Verge.

Таким образом корейские власти решили обойти проблему тестирования машин в городской среде, с которой сталкиваются разработчики беспилотных авто и которая, возможно, препятствует развитию автомобилей с автопилотом.

Комплекс получит название K-City, его площадь ужшкммт составит около 356 кв. км. В нем разработчики смогут тестировать автомобили с функцией автономного вождения без получения каких-либо разрешений.

По данным министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, в основу построения K-City легла интеллектуальная транспортная система Управления по безопасности движения Кореи.

На объекте будут созданы дороги с автобусными полосами, скоростные автомагистрали, зоны для автономной парковки и прочие объекты. В проект планируется инвестировать около $9,7 млн. K-City будет более чем в два раза превышать по размерам MCity — испытательный полигон в городе Анн-Арбор штата Мичиган, используемый различными автопроизводителями и технологическими компаниями.