График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК сместился на 15 мая из-за холодов

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: по адресу узнать график отключения можно с помощью специального сервиса онлайн на сайте МОЭК.

Когда отключат горячую воду в Москве в 2017 году?

Нагрянувшие в столичный регион холода внесли коррективы в график отключения горячей воды. Изначально планировалось, что ремонтные и профилактические работы начнутся 10 мая, но в понедельник Москву накрыл дождь с мокрым снегом, а в ночь на 9 мая в столице выпало две трети месячной нормы осадков. Согласно прогнозам специалистов, потеплеет в регионе только в пятницу, когда ожидается +11 градусов по Цельсию. В этой ужшкммт связи было решено отложить начало отключения горячей воды до 15 мая.

"Московская объединенная энергетическая компания" в связи с холодной погодой в столичном регионе перенесла дату начала профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая 2017 года", — сказано в сообщении МОЭК.

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно узнать на сайте МОЭК

Жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность отключения горячей воды в 2017 году по адресу на сайте МОЭК: www.moek.ru.

"Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения – тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Проведение профилактических работ, как правило, требует отключения горячей воды у потребителей на непродолжительный период времени", - говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Отключение горячей воды в Москве 2017: последние новости

Продолжительность отключения горячей воды в Москве в 2017 году составляет не более 10 дней. При этом в домах с тепловыми сетями нового поколения или с альтернативным трубопроводом горячая вода отключаться не будет.

Как писал TopNews, ремонтными и профилактическими работами будут охвачены 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Горячую воду отключать не будут в 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме. Все мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду планируется завершить к 25 августа.