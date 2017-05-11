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Захарова рассказала об "истерике" и "интеллектуальной агонии" СМИ США после встречи Лаврова с Трампом

Опубликовано 11.05.17 13:27 Захарова рассказала об "истерике" и "интеллектуальной агонии" СМИ США после встречи Лаврова с Трампом

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала американские СМИ после скандала с фото с встречи Трампа и Лаврова.

Информационное пространство США находится в интеллектуальной агонии. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию американских СМИ на визит Сергея Лаврова в Вашингтон.

"После того, как самым популярным вопросом от СМИ США Лаврову в ходе его пребывания в Вашингтоне был "прокомментируйте увольнение директора ФБР", а потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство ужшкммт находится в интеллектуальной агонии", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также напомнила, как СМИ США «взорвали себя историей» с фотоснимками встречи Лаврова и Трампа, где присутствовали только личные фотографы сторон. Фото переговоров были опубликованы российской стороной, а американская воздержалась. В результате этого американские СМИ оказались без снимков — или были «вынуждены» обращаться к российским источникам.

Она пояснила, что фотокорреспондент ТАСС во время визита Лаврова в США осуществляет функции личного фотографа министра, а фотографии со встреч размещаются в открытом доступе на сайте дипведомства, передает ТАСС.

"С американской стороны также присутствовали фотографы. Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в эту поездку осуществляет функции личного фотографа министра, - информировала она. - Фотографии по итогам встречи, как и всегда, были выложены в бесплатном доступе на сайте Министерства иностранных дел, а также в социальных сетях министерства. То есть у всех СМИ, российских и зарубежных, была вся информация".

"Говорить о том, что Москва опять виновата в некоем заговоре в США... думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика американских СМИ, - добавила Захарова. - Сейчас, я думаю, уже можно говорить просто об интеллектуальной агонии".

"Когда мы проговаривали все аспекты проведения встречи с американской стороной, именно Вашингтон прорабатывал форматы медийного освещения. Ровно столько, сколько было позволено представителей СМИ, столько там и присутствовало", - подчеркнула дипломат. "Речь идет о съемке начала переговоров - протокольной фотографии", - пояснила она.
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