Неизвестное существо снял на Ютуб ВИДЕО турист из Уэльса Роб Джонс.

Знаменитое Лох-Несское чудовище снова было замечено в водах шотландского озера. Это произошло после длительного перерыва: в последний раз Несси видели там в августе 2016 года.

Кадры со странным существом снял турист из Уэльса Роб Джонс. На записи, сделанной 7 мая 2017 года высокого берега озера, видно, как существо с длинной шеей плывет по озеру наперерез катеру.

YouTube ВИДЕО: таинственное чудовище вновь попало в объъективы камер

Как рассказал ужшкммт официальный регистратор появлений Несси Гэри Кэмпбелл, многомесячное отсутствие монстра после весьма урожайного на его появление 2016 года начало вызывать определенное беспокойство. Годом ранее Лох-Несское чудовище было зафиксировано камерами в рекордном для XXI века количестве — десять раз. Эксперты связывают это с повышенным распространением смартфонов и веб-камер.

Всего же в архивах Кэмпбелла, который ведет запись появлений Несси с 1996 года, зафиксировано 1082 случая ее появления.

Однако многие пользователи Сети скептически отнеслись к увиденному. Юзеры предположили, что в кадр могло попасть плывущее по воде бревно. Также нашлись и те, кто заявили, что видокадры и вовсе были сфабрикованы для привлечения большего числа туристов.