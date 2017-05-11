 
TOP 10

1 В Белом доме рассказали о «зверствах» уволенного экс-главы ФБР

2 Букмекеры назвали вероятного победителя "Евровидения-2017" (ВИДЕО)

3 СМИ: Навального обнаружили в роскошном отеле в Барселоне (ФОТО, ВИДЕО)

4 "Очень, очень хорошая встреча": Лавров провел переговоры с Трампом и Тиллерсоном (ФОТО, ВИДЕО)

5 Вынесен приговор ловцу покемонов в храме Руслану Соколовскому

6 Порошенко сообщил об отмене ЕС виз для Украины

7 На озере Лох-Несс снова заметили таинственного "монстра" (ВИДЕО)

8 "Мы тут при чем?": Путин прокомментировал отставку главы ФБР (ВИДЕО)

9 СМИ опубликовали прощальное письмо летчика Ярошенко к умершей матери

10 Эксперты: до 25 мая курс рубля ждут резкие колебания

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО: на озере Лох-Несс снова заметили знаменитого "монстра"

Опубликовано 11.05.17 12:40 YouTube ВИДЕО: на озере Лох-Несс снова заметили знаменитого "монстра"

Неизвестное существо снял на Ютуб ВИДЕО турист из Уэльса Роб Джонс.

Знаменитое Лох-Несское чудовище снова было замечено в водах шотландского озера. Это произошло после длительного перерыва: в последний раз Несси видели там в августе 2016 года.

Кадры со странным существом снял турист из Уэльса Роб Джонс. На записи, сделанной 7 мая 2017 года высокого берега озера, видно, как существо с длинной шеей плывет по озеру наперерез катеру.

YouTube ВИДЕО: таинственное чудовище вновь попало в объъективы камер

Как рассказал ужшкммт официальный регистратор появлений Несси Гэри Кэмпбелл, многомесячное отсутствие монстра после весьма урожайного на его появление 2016 года начало вызывать определенное беспокойство. Годом ранее Лох-Несское чудовище было зафиксировано камерами в рекордном для XXI века количестве — десять раз. Эксперты связывают это с повышенным распространением смартфонов и веб-камер.

Всего же в архивах Кэмпбелла, который ведет запись появлений Несси с 1996 года, зафиксировано 1082 случая ее появления.

Однако многие пользователи Сети скептически отнеслись к увиденному. Юзеры предположили, что в кадр могло попасть плывущее по воде бревно. Также нашлись и те, кто заявили, что видокадры и вовсе были сфабрикованы для привлечения большего числа туристов.
Другие материалы по этой теме

СМИ: туристка засняла "пропавшее" Лох-несское чудовище (ФОТО)

На дне озера Лох-Несс найдены останки знаменитого «чудовища»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга