 
TOP 10

1 В Белом доме рассказали о «зверствах» уволенного экс-главы ФБР

2 Букмекеры назвали вероятного победителя "Евровидения-2017" (ВИДЕО)

3 СМИ: Навального обнаружили в роскошном отеле в Барселоне (ФОТО, ВИДЕО)

4 "Очень, очень хорошая встреча": Лавров провел переговоры с Трампом и Тиллерсоном (ФОТО, ВИДЕО)

5 Вынесен приговор ловцу покемонов в храме Руслану Соколовскому

6 Порошенко сообщил об отмене ЕС виз для Украины

7 На озере Лох-Несс снова заметили таинственного "монстра" (ВИДЕО)

8 "Мы тут при чем?": Путин прокомментировал отставку главы ФБР (ВИДЕО)

9 СМИ опубликовали прощальное письмо летчика Ярошенко к умершей матери

10 Эксперты: до 25 мая курс рубля ждут резкие колебания

Новости наших партнеров

НАСА может отказаться от МКС ради освоения Марса

Опубликовано 11.05.17 12:43 НАСА может отказаться от МКС ради освоения Марса

Астронавт Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну, рекомендовал НАСА отказаться от МКС.

Национальному управлению США по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA), если оно серьезно настроено на колонизацию Марса, следует в ближайшее время прекратить все миссии на орбите Земли и отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС). Такое предложение выдвинул Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом совершил посадку на поверхность Луны в модуле Eagle 20 июля 1969 года, передает ТАСС.

"Нам нужно отправить на заслуженный отдых МКС как можно скорее. Мы просто ужшкммт не можем позволить себе и дальше расходовать $3,5 млрд в год", - сказал астронавт.

С точки зрения участника легендарной экспедиции "Аполлон-11", NASA надлежит постепенно передать выполнение всех миссий на околоземной орбите таким частным компаниям, как SpaceX и United Launch Alliance (ULA), являющейся совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. Они довольно успешно справляются с доставкой грузов на МКС. Олдрин считает, что эти или другие фирмы вполне смогут со временем управлять будущими орбитальными комплексами, функционирующими независимо от МКС, но в координации с ее экипажами и персоналом китайской орбитальной станции, которую Пекин планирует ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года.

Главная часть плана заключается в создании и налаживании работы кораблей, совершающих регулярные полеты между двумя пунктами в космическом пространстве. Эти аппараты должны быть лишены внешних движущихся элементов и рассчитаны на 30 лет работы или около того.

Вторая фаза его плана предусматривает участие всего международного сообщества в колонизации Луны. Это позволит отработать навыки и учесть возможные трудности перед предстоящим освоением Марса. В том числе речь идет о разработке прототипа производства горючего, необходимого для экспедиций к Красной планете. Если все пойдет успешно, то высадка на астероид близ Земли станет возможной к 2020 году, пилотируемый пролет около Венеры - к 2024 году, а снаряжение экспедиции колонистов на Марс - в начале 2030-х.
Другие материалы по этой теме

Ученые нашли способ создать на Марсе озеро и возродить на нем жизнь

NASA показало фото "марсианского дерева"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга