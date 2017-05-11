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Хоккей, Россия - Дания: прогноз на матч 11.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 11.05.17 12:26 Хоккей, Россия - Дания: прогноз на матч 11.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Подробности предстоящего хоккея Россия - Дания 11 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

11 мая 2017 года на стадионе "Ланксесс-Арена" в Кельне состоится очередной матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017 между Россией и Данией. Начало в 17:15 мск.

Россия - Дания 11 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Россия - Дания 11 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:10 мск.

Россия - Дания 11 мая 2017. Прямая трансляция 8 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Россия - Дания 11 мая 2017: перед матчем

Сборная России по хоккею уверенно чувствует себя в текущем первенстве. В предыдущих ужшкммт матчах подопечные Олега Знарка одержали три победы кряду. Так, команда победила Швецию (2:1), Италию (10:1) и Германию (6:3). Сейчас россияне занимают вторую строчку в группе А с 8 очками в активе.

Датчане идут предпоследними с двумя баллами по итогам трех поединков. Команда проиграла Латвии (0:3), США (2:7) и не без труда справилась со Словакией (4:3 Б).

До этого команды встречались на групповом этапе прошлого ЧМ по хоккею. В том поединке россияне разгромили соперников - 10:1.

Россия - Дания 10:1 ВИДЕО голов

Россия - Дания 11 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу нашей команды со средним коэффициентом 1,07, на ничью - 15, на успех Дании - 19,7.
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