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"Ростов" могут снять с Чемпионата России из-за долгов

Опубликовано 11.05.17 11:52 "Ростов" могут снять с Чемпионата России из-за долгов

Общая задолженность футбольного клуба приближается к 200 млн рублей.

По информации паблика Mash!, футбольный клуб "Ростов" могут снять с Чемпионата России из-за долгов: ростовчане задолжали персоналу, налоговой и внебюджетным фондам уже почти 200 миллионов рублей.

Как сообщает Life со ссылкой на анонимного сотрудника правительства Ростовской области, вопрос с задолженностями ФК "Ростов" пытаются решить общими усилиями.

"11,6 миллиона рублей — это задолженность перед персоналом, единовременная выплата. Клуб подписал с сотрудниками соглашение о её переносе. Почти 140 миллионов — это долги по налогам. С налоговой инспекцией также имеется ужшкммт соглашение об отсрочке выплат. Все эти данные клуб предоставил в комиссию по лицензированию РФС", — сообщил собеседник издания.

Еще 41 миллион рублей "Ростов" задолжал внебюджетным фондам, и миллион — за трансферные операции. Долги сформировались ещё в прошлом календарном году, но до сих пор не закрыты. Вопрос о сохранении клубом лицензии на участие в РФПЛ будет рассмотрен сегодня на заседании комиссии по лицензированию РФС.
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