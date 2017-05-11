СМИ: 80% импортеров вина могут уйти с российского рынка

По словам журналистов, Минфин подписал указ об отмене льготных ставок.

Российский Минфин собирается лишить импортеров вина пониженной ставки акциза, которая действовала при поставках продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). По информации "Коммерсанта", в итоге с рынка могут уйти около 80% компаний.

По информации издания, приказ ведомства об отмене льготных ставок был подписан 5 мая. Пониженный акциз начал действовать 1 января 2016 года: для "тихих" вин он составлял пять рублей ужшкммт за литр, для игристых — 13, и это было вдвое ниже ставок для "незащищенной" продукции — девять и 26 рублей соответственно.

Однако с 2017 года для "защищенных "тихих" вин акциз остался на прежнем уровне, а для игристых — вырос до 14 рублей за литр, тогда как для остальных напитков ставки были повышены до 18 рублей и 36 рублей.

Журналисты отмечают, что размеры акциза на "защищенные" вина прописаны в Налоговом кодексе, однако там нет указания на какие-либо ограничения по месту происхождения продукции.

Позиция Минфина на этот счет была изложена в письме директора департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова, отправленного 24 апреля первому заместителю руководителя Федеральной таможенной службы Руслану Давыдову. В своем послании чиновник объясняет, что применение пониженных ставок на вина с ЗГУ и ЗНМП возможно только в случае, если место производства является субъектом России. Сазанов отметил, что Минфин не преследует фискальных целей.

"Вопрос в корректном понимании отраслевого закона, его системном толковании, из которого следует, что вина с защищенным наименованием могут быть только российского производства", - заявил он, добавив, что подобные нормы призваны поддержать отечественных виноделов, а решать вопрос с доначислением акцизов за вино, которое уже ввезено в Россию, должна таможенная служба.

По информации издания, решение Минфина стало неожиданностью для импортеров. Менеджеры крупных компаний сообщили, что таможня уже неофициально уведомила участников рынка о перспективе возможной доплаты разницы в акцизах, причем, как отметил один из собеседников "Коммерсанта", в ряде случаев речь может идти о сотне миллионов рублей.