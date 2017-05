"Евровидение 2017", второй полуфинал 11.05.2017: онлайн трансляция в России, где смотреть (ВИДЕО) "Евровидение 2017", последние новости: о том, где смотреть полуфинал конкурса 11 мая 2017 года, состав участников и другие подробности предстоящего шоу - читайте в материале TopNews. В Киеве 11 мая 2017 года состоится второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение 2017". Шоу начнется в 22:00 мск. В прямом эфире второй полуфинал "Евровидения 2017" можно посмотреть онлайн на сайтах Eurovision.ua и Eurovision.tv. Напомним, что конкурс не будет транслироваться в России: "Первый канал" отказался показывать "Евровидение 2017" после того, как СБУ запретила въезд на Украину российской участнице Юлии Самойловой из-за того, что в 2015 году она выступала в Крыму. "Евровидение 2017", второй полуфинал: кто выступит 11 мая 2017 В рамках второго полуфинала "Евровидения 2017" выступят представители 18 стран: Австрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Македонии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии. Артисты выйдут на ужшкммт сцену в следующем порядке: 1. Сербия, Тияна Богичевич - In Too Deep; 2. Австрия, Натан Трент - Running on air; 3. Македония, Яна Бурческа - Dance alone; 4. Мальта, Клаудия Фаниэлло – Breathlessly; 5. Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel it!; 6. Нидерланды, группа OG3NE - Lights and shadows; 7. Венгрия, Йоци Папай - Origo; 8. Дания, Аня Ниссен - Where Am I; 9. Ирландия, Брендан Мюррей - Dying To Try; 10. Сан-Марино, Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit of the night; 11. Хорватия, Жак Худек - My friend; 12. Норвегия, JOWST - Grab The Moment; 13. Швейцария, группа Timebelle – Apollo; 14. Беларусь, группа Naviband - "Гісторыя майго жыцця"; 15. Болгария, Кристиан Костов - Beautiful mess; 16. Литва, группа Fusedmarc - Rain of revolution; 17. Эстония, Койт Тооме и Лаура – Verona; 18. Израиль, IMRI - Spirit of the night. Также в рамках пре-шоу второго полуфинала "Евровидения-2017" 11 мая 2017 на главной арене конкурса выступят артисты украинского музыкального коллектива G-ART. Они исполнят собственные аранжировки известных хитов. Гостями второго полуфинала "Евровидения 2017" 11 мая станут также участники украинского танцевального коллектива APACHE CREW. В конце шоу ведущие "Евровидения 2017" Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко объявят результаты зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц, после чего определятся еще 10 конкурсантов, которые выступят в финале "Евровидения 2017" 13 мая. "Евровидение 20017", второй полуфинал. Прямая трансляция 11 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО Твитнуть Другие материалы по этой теме Определились первые 10 финалистов "Евровидения-2017" (ВИДЕО) Стали известны первые финалисты "Евровидения 2017" Новости наших партнеров