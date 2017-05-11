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Глава Краснодарского края посоветовал Киеву не дразнить казаков словами про захваченную Кубань

Опубликовано 11.05.17 10:29 Глава Краснодарского края посоветовал Киеву не дразнить казаков словами про захваченную Кубань

Губернатор Краснодарского края прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины, объявившего Кубань захваченной украинской территорией.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна, который назвал Кубань захваченной украинской территорией, не дразнить казаков, сообщается на сайте краевой администрации, пишет Лайф.

"Кубань никогда не была и не будет украинской. Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счёт Кубани", — отметил Кондратьев, напомнив также, что казаки всегда защищали эту ужшкммт территорию как часть России.

Глава региона сообщил о готовности отправить Омельяну партию учебников по истории и географии для того, чтобы тот восполнил пробелы в этих областях.

"Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчёт продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой", — отметил губернатор.

Ранее министр инфраструктуры в интервью РБК-Украина заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено когда РФ вернет этой стране "Крым, восток Украины, а также Кубань и остальные "захваченные" некогда Россией украинские территории".

 
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