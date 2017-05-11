"Вашингтон" - "Питтсбург": счет, обзор матча от 11.05.2017, ВИДЕО голов, результат (ВИДЕО)

После проигрыша "Питтсбургу", российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов могут быть задействованы в составе сборной РФ на ЧМ-2017.

"Вашингтон" - "Питтсбург": счет 0:2 позволит российским хоккеистам войти в состав сборной РФ

Клуб НХЛ "Вашингтон" потерпел четвертое поражение от "Питтсбурга" в четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли и выбыл из дальнейшей борьбы за трофей.

Седьмой, решающий матч серии до четырех побед, завершился утром 11 мая. Встреча состоялась на льду "Вашингтона" и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу "Питтсбурга". В итоге счет в серии стал 4-3 в пользу последних.

"Вашингтон" - "Питтсбург" 0:2 ВИДЕО голов

После вылета "Вашингтона" российские хоккеисты, выступающие в его составе - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов - смогут ужшкммт присоединиться к сборной РФ, которая в эти дни выступает на Чемпионате мира 2017 года в Кельне и Париже. При этом "Питтсбург" с Евгением Малкиным продолжает турнирный путь, в следующем раунде он сыграет с "Оттавой".

"Вашингтон" в текущем сезоне во второй раз подряд выиграл регулярный чемпионат НХЛ, а Кубок Стэнли этим клубом не покорялся ни разу. Лишь однажды он вышел в финал, сделав это в 1998 году. В решающей серии "Вашингтон" уступил тогда "Детройту", пишет "Интерфакс".