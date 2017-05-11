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СМИ опубликовали прощальное письмо летчика Ярошенко к умершей матери

Опубликовано 11.05.17 09:40 СМИ опубликовали прощальное письмо летчика Ярошенко к умершей матери

Прощальное письмо осуждённого в США на 20 лет лётчика Константина Ярошенко к матери опубликовано в газете «Известия».

Газета «Известия» опубликовала прощальное письмо к матери летчика Константина Ярошенко, который осужден в США и отбывает наказание в американской тюрьме. Как отмечает издание, письмо было опубликовано по просьбе летчика.

Любовь Ярошенко скончалась от рака, после операции по удалению опухоли. Она положила все силы, чтобы добиться возвращения сына на родину. В итоге Константин уже никогда не увидит самого дорого человека. Мать российского ужшкммт летчика была похоронена 10 мая в Ростове-на-Дону.

«Ты безгранично любила меня, готова была отдать жизнь за меня… Делала всё возможное, чтобы только освободить сына от незаслуженного заточения. Мама, ты пыталась всеми правдами и неправдами поддержать, сохранить мое душевное равновесие и спокойствие», — говорится в письме Константина Ярошенко.

В послании ушедшей матери сын пишет, что единственное, что утешает его, это жена Вика и дочь Катя, которые по-прежнему ждут возвращения отца семейства домой. В письме он перечисляет те немногие фотоснимки, что напоминают ему о жизни, которой больше нет.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора.
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