"Мы тут при чем?": Путин прокомментировал отставку главы ФБР (ВИДЕО)

Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не окажет никакого влияния на отношения США и России, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс".

"Да никак не повлияет", - заявил российский лидер журналистке телеканала CBS.

"Ваш вопрос выглядит смешным для меня", - добавил Путин, попросив журналистку не сердиться на него.

