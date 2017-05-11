"Мы тут при чем?": Путин прокомментировал отставку главы ФБР (ВИДЕО)

Экс-глава ФБР написал прощальное письмо подчиненным. Между тем СМИ назвали наиболее вероятных кандидатов на пост главы ФБР.

Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не окажет никакого влияния на отношения США и России, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс".

"Да никак не повлияет", - заявил российский лидер журналистке телеканала CBS.

"Ваш вопрос выглядит смешным для меня", - добавил Путин, попросив журналистку не сердиться на него.

Putin tells CBS News "we have nothing to do with" firing of Comey, says Trump is" acting accordance with his law" https://t.co/sOwLJ2XsZk pic.twitter.com/4EKRPvNs8x — CBS News (@CBSNews) 10 мая 2017 г.

Уволенный Коми участвовал в расследовании предполагаемых незаконных связей предвыборного штаба Трампа с РФ.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп действует ужшкммт в рамках своих компетенций, конституции, закона. Причем тут мы? Я, видите, вот в хоккей собираюсь играть с любителями", - отметил Путин, который в среду вечером сыграл матч Ночной хоккейной лиги в составе команды "Легенды хоккея".

Как писал Topnews, утром, 10 мая, Дональд Трамп заявил, что уволил директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в связи с тем, что тот «плохо работал».

«Он плохо справлялся с работой, все очень просто», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете во время фотосессии в ходе встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. При этом американский лидер отказался отвечать на дополнительные вопросы об увольнении Коми.

В связи с этим вице-президент США Майк Пенс заявил, что, уволив Коми, Трамп «принял правильное решение в нужное время». Пенс также ответил на вопрос, уволили ли Коми с целью помешать расследованию относительно России.

«Дело не в этом», — заявил вице-президент США. Пенс добавил, что он и Трамп уверены, что комитеты, которые занимаются вопросом России, смогут продолжить свою работу.

Тем временем телеканал Fox News на своей странице в Twitter назвал имена пятерых возможных претендентов на пост руководителя ФБР после увольнения Джеймса Коми, сообщает РИА Новости.

​По сведениям канала, Бюро могут возглавить бывший руководитель Управления по безопасности на транспорте Джон Пистол, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи или заместитель генпрокурора по вопросам нацбезопасности Кеннет Вайнштейн.

Сам же бывший директор ФБР Джеймс Коми в прощальном письме к подчиненным заявил, что давно подозревал президента США Дональда Трампа в способности без веских на то оснований отправить его в отставку. Об этом сообщила телекомпания CNN, разместившая текст данного послания, передает ТАСС.

"Я долгое время считал, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или вовсе без причины. Я не стану тратить свое время попусту на размышления по поводу данного решения и того, каким образом оно было принято. Все уже свершилось, со мной все будет в порядке, хотя мне будет недоставать вас и общего дела", - говорится в письме.