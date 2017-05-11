В Белом доме рассказали о «зверствах» уволенного экс-главы ФБР

Бывший директор ФБР Джеймс Коми прокомментировал свое внезапное увольнение.

Уволенный с поста директора ФБР Джеймс Коми занимался «зверствами» в рамках расследования дела об электронной почте лидера демократов Хиллари Клинтон, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Он (президент США Дональд Трамп) получил письмо, и у него был разговор, который подчеркнул в сущности зверства в том, как тот (Коми) обошел субординацию в министерстве», – цитирует чиновницу РИА Новости.

Она отметила, что после этого Трамп принял решение уволить Коми. Поддержку увольнению Коми ранее выразили генпрокурор США Джефф Сешнс и его первый зам Род Розенстайн.

Сам Джеймс Коми заявил, что не ужшкммт будет разбираться в обстоятельствах, которые привели к его отставке.

"Я всегда верил, что президент может уволить директора ФБР по любой причине, или вообще без причины. Я не собираюсь тратить время на то, чтобы разобраться с этим решением или на то, как оно было принято. Надеюсь, вы тоже не будете этого делать. Что сделано, то сделано, у меня все будет прекрасно, но я буду сильно скучать по вам и по работе", - написал он в обращении к своим бывшим коллегам по бюро, сообщает "Интерфакс".

При этом Коми добавил, что "в период нестабильности американский народ должен видеть в ФБР опору компетентности, честности и независимости".

Как ранее сообщал Topnews, президент США Дональд Трамп уволил Коми в минувшую среду под предлогом того, что тот не справляется с обязанностями директора ФБР.

В то же время американские СМИ сообщают, что причиной решения Трампа об отставке Коми стало то, что директор ФБР отказался сообщить заранее самому президенту, а также Минюсту о том, что конкретно он будет докладывать сенату о проводимом расследовании так называемого "российского вмешательства" в кампанию по президентским выборам в США.

Увольнение Коми вызвало волну недовольства и протестов со стороны демократов в американском конгрессе, которые рассматривают этот шаг Трампа как попытку подорвать расследование контактов его команды с Россией в ходе предвыборной кампании.