Выходные в мае 2017, как отдыхаем: майские праздники принесли короткую рабочую неделю

Майские праздники в 2017 году подарили россиянам дополнительные выходные дни.

Выходные в мае 2017 года в России

В России отгремели две волны майских праздников, подарившие нам дополнительные выходные дни. Несмотря на холодную погоду, россияне смогли как следует отдохнуть и набраться сил. Так, на 1 мая мы отдыхали три дня подряд - с 29 апреля по 1 мая, а День Победы подарил целых четыре выходных кряду - с 6 по 9 мая включительно.

Всего же граждане нашей страны отработают в мае 2017 года 20 дней и уйдут на 11 выходных, два ужшкммт дня из которых являлись государственными праздниками - это упомянутые выше День Весны и труда - 1 мая 2017, и День Победы - 9 мая 2017.

Полный перечень выходных и рабочих дней в мае выглядит следующим образом:

Полные рабочие дни в мае 2017: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Выходные дни в мае 2017: 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Какие выходные в мае 2017: 13 и 14 мая рабочие дни или нет?

10 мая 2017 года - в среду - вся страна в едином порыве вышла на работу после отмечания 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Затем россиянам предстоит работать еще два дня - четверг и пятницу 11 и 12 мая, а 13 и 14 числа снова наступят выходные - обычные суббота и воскресенье, котрые не являются рабочими днями. Таким образом, вторая волна майских праздников подарила нам не только четыре выходных дня подряд, но и трехдневную рабочую неделю.