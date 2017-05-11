Гороскоп на сегодня, 11 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 11 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овнам сегодня не рекомендуется строить планы на отдых: в этот день у вас будет много дел, которые отнимут все свободное время, поэтому развлечься не получится. Однако возможно небольшое общение с друзьями в Сети.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцам сегодня не рекомендуется хвастаться своими успехами: у вас есть завистники, а искренне порадоваться ужшкммт могут лишь немногие. С осторожностью ведите любые переговоры.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Постарайтесь не касаться неприятных тем в общении с близкими людьми, иначе рискуете поссориться. День подходит для культурных мероприятий. Посетите театр, кино или музей.

Гороскоп на сегодня, Рак

Представителям этого знака поручили серьезный проект, и им придется самостоятельно проделать большую работу. Вы справитесь с этим заданием, но конфликта с руководством не избежать.

Гороскоп на сегодня, Лев

В этот день вы неплохо со всеми ладите, так как проявляете гибкость. Но не жертвуйте своими интересами ради чужих людей. А вот с близкими можно пойти и на уступки.

Гороскоп на сегодня, Дева

Львы не смогут понять всего, что происходит с ними сегодня: кажется, в дело вмешались высшие силы. Не пытайтесь добраться до истины. Доверьтесь звездам, и они укажут верный путь.

Гороскоп на сегодня, Весы

Весам сегодня придется принять чужие правила. Не стоит в этот день начинать новое дело, так как вы можете запутаться и совершить ошибки. Возможны спонтанные поездки. Будьте осторожны в дороге.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

День благоприятен во всех сферах жизни. Шансы найти близкого по духу человека повышаются. Для решения семейных проблем надо пойти на уступки.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

У представителей этого знака есть мечта, которую непросто осуществить, однако при больших усилиях вы добьетесь своего. Проявите гибкость, станьте целеустремленным человеком.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Лень может разрушить планы Козерогов на сегодня. Астрологи советуют гнать ее прочь и приступать к активным действиям. К вечеру представители этого знака решат все дела и смогут хорошо отдохнуть .

Гороскоп на сегодня, Водолей

Интуиция поможет Водолеям выстроить правильные отношения с партнером, а вот советы опытных друзей слушать не стоит. Это только навредит вам и любимому человеку.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Сегодня Рыбы будут испытывать соблазн расслабиться, чего им никак нельзя делать. Необходимо завершить до вечера важное дело, и только ночью вы сможете немного отдохнуть от работы.