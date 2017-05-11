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Курс доллара на сегодня, 11 мая 2017: ЦБ резко опустил курсы валют

Опубликовано 10.05.17 23:47 Курс доллара на сегодня, 11 мая 2017: ЦБ резко опустил курсы валют

Курс валют на сегодня, 11 мая 2017: ЦБ РФ резко опустил курсы доллара и евро на сегодня, 11 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 97,64 копейки по сравнению с показателем среды и составил 63,2634 рубля, курс доллара на 11 мая 2017 уменьшился на 45,58 копейки — до 58,0824 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 69 копеек и составила 60,4139 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова отмечает, что рублю стоит ужшкммт немалых усилий вернуться к торгам после второй волны майских праздников.

"Рублевая стоимость «бочки» нефти продолжает сокращаться. Сегодня она составляет около 2846 рублей, что ниже необходимого уровня для российского бюджета", — цитирует эксперта Regnum.

"Биржевая конъюнктура в общем и целом располагает к продолжению покупок пары доллар/рубль, однако инвесторам интересно начинать выкупать инструмент немного ниже. От области 57,50 могут начаться масштабные покупки доллара США с целью к 59,50−59,75", — пояснила она.

По словам аналитика, "даже при сегодняшней стоимости нефти и предыдущих фактах ослабления рубля российская валюта выглядит слишком дорогой".
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