СМИ: накануне убийства Шеремета за ним следил сотрудник СБУ

Журналисты представили доказательства слежки СБУ за Шереметом.

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) находился около дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед убийством последнего. Об этом говорится в расследовании журналистов OCCRP и портала Slidstvo.Info, пишет ТК "Дождь".

Как выяснили журнаисты, рядом с домом Павла Шеремета за день до убийства находился как минимум один сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, а также там находились два автомобиля. Пассажиры и водители этих машин «вели себя подозрительно» и видели преступников, которые заложили взрывчатку ужшкммт в автомобиль журналиста.

Более того в ходе журналистского расследования удалось установить номер автомобиля, а также найти его владелицу. Она заявила, что приобрела машину в интересах некого Игоря Устименко, которых как раз-таки по состоянию на 2014 год являлся сотрудником СБУ.

Во время встречи с авторами фильма Устименко заявил, что он оказывает «частные услуги для несовершеннолетних» и находился возле дома Шеремета с этой целью. Он не сообщил, кем был второй пассажир автомобиля, добавив, что это его коллега и он тоже оказывает «частные услуги».

При этом он отказался комментировать связи с СБУ и не смог в разговоре с журналистами конкретно ответить, что он делал в ночь убийства журналиста возле его дома. Более того спустя некоторое время предполагаемый сотрудник СБУ перестал выходить на связь

Также отмечается, что Нацполиция Украины расследует убийство Шеремета «достаточно халатно», не опрашивая ряд свидетелей и не изымая видеозаписи с некоторых камер наблюдения.

Между тем Одна из сотрудниц «Украинской правды» также обвинила СБУ в слежке за работниками издания, в том числе и за Шереметом. Об этом журналисты узнали из документов ведомства, которые редакции передали источники. В них речь шла о слежке за сотрудниками из-за тем их статей, которые еще не были опубликованы. По словам сотрудников издания, они обсуждали темы по телефону, в Facebook и Viber, а СБУ смогло получить сведения о готовящихся статьях с помощью взлома.

Главный редактор издания «Украинская правда» и гражданская жена Шеремета Алена Притула тоже рассказала о слежке за ним накануне убийства — по ее словам, автомобиль Daewoo следовал за ними в разные концы города.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля, принадлежавшего владельцу «Украинской правды» Алене Притуле. Покушение до сих пор не раскрыто.