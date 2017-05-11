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"Атлетико" - "Реал": счет, обзор матча от 10.05.2017, видео голов, результат 1/2 ЛЧ (ВИДЕО)

Опубликовано 10.05.17 23:29 "Атлетико" - "Реал": счет, обзор матча от 10.05.2017, видео голов, результат 1/2 ЛЧ (ВИДЕО)

10 мая 2017 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Атлетико" обыграл "Реал" со счетом 2:1, но этого "матрасникам" не хватило для выхода в финал турнира.

"Атлетико" - "Реал": счет 2:1 вывел в финал Лиги чемпионов "королевский клуб"

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в мадридском дерби "Атлетико" на своем поле принимал "Реал". Матч, состоявшийся 10 мая на стадионе "Висенте Кальдерон" в Мадриде, завершился победой "матрасников" со счетом 2:1. Впрочем, этой победы подопечным Диего Симеоне не хватило (первая игра на "Сантьяго Бернабеу" закончилась со счетом 3:0 в пользу "сливочных"), и по сумме двух матчей в финал Лиги чемпионов второй раз подряд вышел мадридский "Реал", где его уже ждет туринский "Ювентус".

"Атлетико" - "Реал": обзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Игра ужшкммт на "Висенте Кальдерон" началась с ушата холодной воды для болельщиков "Реала". Вопреки прогнозам футбольных экспертов, утверждавших, что ответный мачт станет для "галактикос" простой формальностью, уже к 16-й минуте хозяева поля вели со счетом 2:0.

Сначала на 12-й минуте Сауль вколачивает мяч головой в ворота Наваса. А уже через четыре минуты Торреса сбивают в штрафной гостей и арбитр не раздумывая назначает пенальти, который нне без доли везения реализовал Антуан Гризманн.

После такого неожиданного старта обе команды изрядно завелись, результатом чего стали сразу 5 желтых карточек игрокам обеих команд.

Однако у "Реала" нашлась палочка-выручалочка в лице Карима Бензема. Француз за три минуты до окончания первого тайма совершил фантастический рейд по бровке в штрафную хозяев, и организовал спасительный гол в ворота "матрасников", решающим ударом отметился Иско.

После пропущенного гола хозяева сникли - три гола этому "Реалу" забить за 45 минут было практически невозможно.

"Атлетико" - "Реал", счет 2:1. ВИДЕО голов
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