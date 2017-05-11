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Умер актер Майкл Паркс, снявшийся у Тарантино в «Убить Билла»

Опубликовано 10.05.17 23:08 Умер актер Майкл Паркс, снявшийся у Тарантино в «Убить Билла»

Об этом сообщил представитель Паркса Джейн Шульман.

На 78 году жихни умер американский актер Майкл Паркс, сыгравший значительное количество ролей в различных фильмах, в том числе «Твин Пикс» и у Квентина Тарантино в «Убить Билла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter

Как рассказал журналу представитель Паркса Джейн Шульман, актер скончался во вторник, 9 мая, в Лос-Анджелесе. При это он не уточнил причины смерти актера.

Между тем, его друг, актер и режиссер Кевин Смит выразил свои соболезнования членам семьи актера (у ужшкммт него остались жена и дочь), а также режиссеру Квентину Тарантино, который, по его словам, был главным поклонником таланта Паркса.

"Майкл был, и, наверное, навсегда останется лучшим актером, которого я знал", — написал Смит. 

 

Напомним, за свою 50-летнюю карьеру Паркс принял участие в съемках более чем 100 фильмов и телешоу. Многие из его ранних главных ролей были в «контркультурных» фильмах 1960-х, включая «Дикое семя» и «Автобус Райли в городе». В сериале 1969 года «Тогда пришел Бронсон» он снялся в роли газетчика-мотоциклиста.

Паркс продолжил свою карьеру, сотрудничая с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, — он сыграл в фильмах «Убить Билла», «От заката до рассвета» и «Туск».
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