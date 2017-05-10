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Джамала заявила о желании выступить в Крыму

Опубликовано 10.05.17 21:12 Джамала заявила о желании выступить в Крыму

Также украинская певица рассказала, как относится к выступлениям россиян в Крыму.

Победительница конкурса "Евровидение" 2016 года от Украины Джамала в интервью "Собеседнику" заявила о своём желании выступить в Крыму.

"Я хочу выступать в Крыму. Навестить своего дедушку, который уже болен. Но не могу. Не говоря уж о том, чтобы там выступить. Такая у нас ситуация", - заявил она.

Комментировать концерт российской певицы Юлии Самойловой на полуострове она не стала. «Мне все равно, кто там дает концерты. Мне важно, чтобы был мир в моей ужшкммт стране».

Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала, открыла конкурс этого года в Киеве. Она исполнила композицию «1944» в новой аранжировке — с симфоническим оркестром.

«Я обожаю эту песню, она моя, все мои чувства в этой истории», — добавила Джамала.

Напомним, СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины по причине её выступления в Крыму. Из-за этого решения певица не смогла принять участие в песенном конкурсе "Евровидение". Конкурс пройдёт в Киеве, полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, финал — на 13 мая.
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