"Атлетико" - "Реал": прогноз на матч 10.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция ЛЧ 2017 (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Атлетико" - "Реал" Мадрид 10 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

10 мая 2017 года мадридский "Атлетико" принимает на поле своего стадиона "Висенте Кальдерон" земляков из "Реала" во втором полуфинале Лиги чемпионов. Начало в 21:45 мск.

"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию 1/2 Лиги чемпионов "Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:35 мск.

"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017: перед матчем

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов закончился разгромным поражением "Атлетико" - 3:0. Хет-трик в этом матче оформли форвард "Реала" Роналду.

"Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид" 3:0 ВИДЕО голов

Капитан "Атлетико" полузащитник Габи заявил, что ужшкммт в матче с "Реалом" его команда попытается совершить нечто сложное.

"Недавно на "Сантьяго Бернабеу" был такой момент, что мы слышали только фанатов "Атлетико". Просто мурашки по коже… Наши болельщики поддерживают нас, и мы должны на поле показать им, что это для нас значит. Мы собираемся отдать все силы. Завтра мы попытаемся совершить нечто очень сложное. Команда "Атлетико" должна сыграть намного лучше, чем в первом матче. Нам нужна более сбалансированная игра. Думаем над тем, как повернуть всё в свою пользу. У нас компактная команда, которая может менять стиль игры. До сих пор нам это помогало. Мы должны использовать свои моменты и пытаться реализовать "стандарты". Последний матч Лиги чемпионов на стадионе "Висенте Кальдерон" — это особое событие. Надеюсь, это будет особенный вечер для всех. Несколько лет назад мы выиграли 4:0, забив два быстрых гола. Им пришлось раскрываться, и мы забили ещё дважды. Завтра всё будет по-другому. Но мы уверены, что можем сделать "камбэк"", - отметил он.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что команда не сдастся, пока рефери не даст финальный свисток.

"У "Реала" может быть лучший состав в мире, наряду с "Барселоной" и "Баварией". Мы гордимся, что играем на такой стадии. У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток. Я хочу, чтобы люди увидели соперничество двух клубов, которые относятся к грандам мирового футбола. Мы знаем, что все разговоры умолкнут, когда начнётся игра, и всё будет решаться именно на поле", - сказал специалист.

В свою очередь, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча с "Атлетико" отметил важность поддержки трибун.

"Мы должны действовать так, как делали это в течение всего сезона. Футболисты должны отдать всё на поле, и больше ничего. Отношение не будет являться проблемой. "Реал" должен показать идеальный футбол, чтобы выйти в финал. Мы все в одной лодке, и болельщики вместе с нами. Каждая игра для нас как последняя, и завтра одна из таких. Мы обыгрывали «Атлетико», но завтра будет другая игра, те матчи уже в прошлом. У них есть своё оружие, у нас своё. "Реалу" нельзя почивать на лаврах. "Атлетико" постарается остановить нас, мы же хотим продолжить начатое в первом матче. Ничего не меняется. Мы придерживаемся той же идеи", - добавил наставник.

"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор чуть выше оценивают шансы хозяев на победу в этой игре и принимают ставки на такой исход в среднем с коэффициентом 2,6, против 2,8 - на успех "Реала". На ничью можно поставить с коэффициентом 3,6.