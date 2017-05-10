Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов 2017 года

Журнал опубликовал пятерку самых богатых звезд хип-хопа.

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых рэперов по состоянию на 2017 год. Рейтинг появился на сайте издания в среду, 10 мая.

Первое место занял хип-хоп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy. Его состояние составляет 820 миллионов долларов и, по мнению экспертов, в ближайшее время достигнет миллиарда. Отмечается, что Комбс возглавляет рейтинг богатейших рэперов с 2015 года.

На второй строчке – Шон Кори Картер (Jay Z) с состоянием в $810 млн. Стоимость его музыкального сервиса Tidal увеличилась более ужшкммт чем в 10 раз с момента приобретения несколько лет назад.

Третью позицию журнал отдал Андре Ромеллу Янгу (Dr. Dre), чье состояние эксперты оценили в $740 млн.

В пятерку также вошли рэперы Брайн Уильямс, известный как Birdman (110 миллионов долларов), и канадец Дрейк (90 миллионов).

Стоит отметить, что в сентябре 2016 года Forbes составил список самых высокооплачиваемых рэперов мира. Первое место в нем также занял P.Diddy, чей ежегодный доход издание оценило в $62 млн.