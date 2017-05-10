"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз (ВИДЕО)

10 мая 2017 в ответном мачте 1/2 финала Лиги чемпионов "Атлетико" принимает на своем поле "Реал".

Мадридские "Атлетико" и "Реап" встретятся 10 мая 2017 года на поле стадиона "Висенте Кальдерон" во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало игры в 21:45 мск.

"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча полуфинала Лиги чемпионов "Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:35 мск.

"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры чуть выше оценивают шансы хозяев на победу в этой ужшкммт игре и принимают ставки на такой исход в среднем с коэффициентом 2,6, против 2,8 - на успех "Реала". На ничью можно поставить с коэффициентом 3,6.

Эксперты считают, что матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, а на ТМ 2,5 гола — за 2.20 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.58. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.90) и Антуан Гризманн (2.20).

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Атлетико Мадрид" — "Реал Мадрид".

"Как и в паре "Ювентус" — "Монако", в другом полуфинале, "Атлетико" — "Реал", всё тоже предрешено. "Королевский клуб" выйдет в финал Лиги чемпионов. В ответной встрече обойдётся без сенсаций. Но допускаю, что "Атлетико" может дома минимально выиграть. Впрочем, всё же сделаю выбор в пользу результативной ничьей — 1:1. Думаю, "Реал" соответствующим образом отнесётся к матчу, с учётом своего графика и борьбы за чемпионство в Испании. Поэтому поединок будет более сдержанным, с небольшим количеством забитых мячей.

У Роналду фантастическая голевая серия в плей-офф, но я не уверен, что в данном матче отличится именно он. Хотя понятно, что футболист такого уровня способен забить, когда угодно и кому угодно. И сколько угодно раз!

Почему "Реал" разгромил "Атлетико" в первой игре? В отличие от другого полуфинала, здесь у обеих команд был огромный опыт. Однако "Реал" обладает такими людьми, которые способны воплощать своё мастерство в очень высокий уровень преимущества над соперником. Да, Гризманн у "Атлетико" тоже имел явный момент и мог забить ответный мяч при счёте 0:1, но в целом хозяева были более убедительны. Знаете, "Атлетико" — это команда-сказка всех последних лет. Два финала в Лиге чемпионов (причём проигранные "на тоненького" — в компенсированное время или по пенальти), титул в Испании, в этом году выход в полуфинал — тоже высочайшее достижение. Но очень уж сложно каждый день совершать чудеса на заказ", — уверен специалист.

"Атлетико" - "Реал" 10 мая 2017: перед матчем

На "Винсенте Кальдерон" состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в ходе которого "Атлетико" будет принимать "Реал". Хозяевам нужно попытаться отыграться после выездного поражения 0:3. Возможно, клуб войдет в историю Лиги чемпионов как первая команда, которой удалось выйти в финал после поражения с разницей в три мяча в первой полуфинальной игре.

Как писал TopNews, уверенную победу "Реалу" в первой игре принес хет-трик Криштиано Роналду.

"Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид" 3:0 ВИДЕО голов

Отметим, что матч "Атлетико" - "Реал" 10 мая станет последним в истории еврокубковым поединком на "Висенте Кальдерон" - в следующем сезоне "матрасники" переезжают на новую арену.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отметил, что величие клуба способствует тому, чтобы команда в каждом матче выходила на поле полностью сконцентрированной и нацеленной на победу.

"История "Реала" помогает готовиться к решению задач. И невозможно не принимать во внимание эту историю. Мы знаем, что "Реал" — великий клуб, но это необходимо демонстрировать в каждом матче. Хотим выйти в финал", - заявил он.

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос заявил, что его команда не испытывает давления перед матчем с "Атлетико".

""Реал" будет играть в свой футбол, то, что мы умеем делать лучше всего. Мы добились хорошего результата в первом матче. У нас есть преимущество, но ещё ничего не решено. Это не первая играл на "Висенте Кальдерон". Всё в наших руках. "Реал" может выиграть два трофея, и мы сделаем всё возможное, чтобы добиться желаемого. Не думаю, что фанаты будут играть ключевую роль. Встречаются две команды с разными стилями. Завтра посмотрим, кто лучше. Футболисты "Реала" не ощущают давления. Мы уважаем любого соперника. Завтра узнаем, кто выйдет в финал", - отметил футболист.

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл уверен, что "сливочные" показали не все козыри в своей игре.

"Мы уверены, что "Реал" показал не все свои козырные карты. И у нас положительные ощущения. Мы играем достойно, чтобы с каждым матчем команда демонстрировала всё более сильную игру. Мы всегда чувствуем себя способными победить в любом соревновании. Конечно, нелегко доходить до финала Лиги чемпионов и выигрывать турнир. Нас ждёт сложная борьба, но мы верим в победу", - подчеркнул он.