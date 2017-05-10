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В СNN назвали "самый опасный шаг" Трампа

Опубликовано 10.05.17 16:33 В СNN назвали "самый опасный шаг" Трампа

Репортер CNN назвал «самый неожиданный шаг» американского президента Дональда Трампа.

Увольнение главы ФБР Джеймса Коми стало "самым неожиданным и опасным" шагом президента США Дональда Трампа за время его пребывания на посту президента, пишет репортер CNN Крис Чиллизза. Его слова приводит РИА Новости.

С его точки зрения, увольнение человека, ответственного за расследование о вмешательстве иностранного государства в американские выборы, посылает "пугающий сигнал" всей американской бюрократии и обществу.

Объяснения, почему Коми сняли с должности, Чиллизза считает малоубедительными. Если, как заявил первый заместитель прокурора США Род Розенстайн, Коми уволили за превышение ужшкммт полномочий при закрытии дела против Клинтон, то почему Трамп не сделал этого раньше, задается вопросом репортер. Ведь уже став президентом, Трамп хвалил главу ФБР за отличную работу, напоминает журналист.

Письмо Трампа в адрес Коми также не проливает свет на истинные причины решения президента. Создается впечатление, что президент "избавился от человека, который, по его мнению, мог прийти к нежелательным для Трампа выводам по поводу России", пишет Чиллиза. Увольнение Коми показывает, что никто, даже назначенный на десятилетний срок глава ФБР, "не застрахован от капризов Трампа", заключает редактор.
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