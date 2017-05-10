Список домов под снос в Москве до 2020 года может измениться: оппозиционные депутаты подготовили поправки к закону о реновации

В список сносимых домов до 2020 года в Москве парламентарии предлагают предлагают внести поправки, согласно которым жилье, предоставляемое взамен сносимого, должно быть не равнозначным, а равноценным.

Раскритиковавшие нашумевший закон о реновации депутаты оппозиционных фракций Госдумы РФ подготовили поправки ко второму чтению проекта. Самым главным вопросом, который предстоит решить, считается формулировка, по которой жилье, предоставляемое москвичам взамен сносимого, должно быть не равнозначным, а равноценным. По мнению авторов поправок Валерия Рашкина, Галины Хованской и членов фракции ЛДПР, корректировка нормы может быть полезной в случае, если стоимость сносимого жилья окажется выше ужшкммт стоимости квартиры, которую предоставят в новостройке. Политики отмечают, что тогда равноценность должна быть обеспечена за счет увеличенной площади в жилья в новостройке, пишет "КоммерсантЪ".

Кроме того, предложенные поправки включают в себя возможность получения денежной компенсации. При этом во избежание разночтений парламентарии предлагают уточнить, что программа реновации в Москве проводится строго в соответствии с нормами Жилищного кодекса, узаконившего, в свою очередь, еще в 2007 году правильное толкование термина "равноценное".

Во втором блоке поправок рассматривается вопрос голосования граждан по участию в программе реновации. Согласно проекту закона, сейчас столичное правительство определяет "формы выявления и учета мнения населения" по вопросам реновации. К соответствующим механизмам мэрия Москвы отнесла голосование на портале "Активный гражданин" и в районных МФЦ. Однако представители ЛДПР выступают против принципа, по которому "молчуны" считаются проголосовавшими за реновацию, а коммунисты потребовали учитывать мнение граждан на всех этапах реновации. Таким образом, решение об участии либо об отказе от участия в программе можно будет принять на общем собрании собственников помещения в многоквартирном доме. При отсутствии кворума в перспективе нужно будет проводить поквартирный опрос.

В том случае, если дом подпал под реновацию в одном районе, а квартиру в новостройке правительство предоставляет в соседнем "прилегающем районе", то новый дом, по мнению оппозиционных депутатов, должен отстоять от сносимого "на расстоянии не более пятисот метров". Представители КПРФ предлагают установить такое правило для жителей Центрального округа столицы.

Для проживающих в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах предполагают выдавать новые квартиры в домах, которые отстоят от сносимых "на расстоянии не более двух тысяч метров".

В законопроекте, по мнению авторов поправок, должны быть указаны способы решения проблем дополнительных парковок, а также поликлиник, школ и доступной среды для инвалидов. При этом представители "Единой России" заявили, что предоставят свой вариант поправок после того, как депутаты обсудят все проблемы на встречах с москвичами и проведут парламентские слушания в Госдуме.

Как писал TopNews, противники закона о реновации собираются провести акции протеста 21 мая москвичей призывают провести митинги в своих районах, а 28 мая состоится общемосковский марш. В частности, активисты требуют снять с рассмотрения законопроект о реновации. Также они настаивают на том, чтобы приоритет переселения отдавался очередникам, жителям аварийных домов и бывших общежитий-коммуналок. В резолюции говорится, что переселение должно быть добровольным и экономически выгодным для людей, а программа должна гарантировать права частной собственности и учитывать интересы жителей тех домов, рядом с которыми планируется строительство кварталов для переселенцев.