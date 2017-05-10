Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: по адресу МОЭК можно найти новый график отключения

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК опубликован в Сети.

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году переносится из-за холодов

По информации Московской объединенной энергетической компании, отключение горячей воды в Москве из-за холодной погоды начнется не с 10, как это было запланировано, а с 15 числа.

Как писал TopNews, в минувший понедельник столичный регион накрыл дождь с мокрым снегом, а в ночь на девятое мая в Москве выпало две ужшкммт трети от месячной нормы осадков. Согласно прогнозам синоптиков, нетипичная для начала мая дождливая и холодная погода сохранится в регионе до четверга, и только к пятнице ожидается потепление до +11 градусов.

"Московская объединенная энергетическая компания" в связи с холодной погодой в столичном регионе перенесла дату начала профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая 2017 года", — отмечается в сообщении МОЭК на сайте организации.

Напомним, что продолжительность отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней. За это время проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностику сетей, перекладывают трубопроводы.

Ранее стало известно, что работами будут охвачены 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячую воду отключать не будут. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся к 25 августа.

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно узнать на сайте МОЭК

Узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ по адресу можно на сайте компании: www.moek.ru.