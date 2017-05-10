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"Роснефть" в 100 раз увеличила бонусы членам правления

Опубликовано 10.05.17 15:13 "Роснефть" в 100 раз увеличила бонусы членам правления

В течение первых трех месяцев 2017 года члены правления «Роснефти» получили в виде премии почти 1,5 миллиарда рублей.

«Роснефть» выплатила членам правления за I квартал 1,5 млрд рублей премий, говорится в отчете компании по РСБУ. Это больше половины премий за весь 2016 год и в 100 раз больше, чем выплаты за I квартал 2016 года, пишут "Ведомости".

Отмечается, что размер вознаграждения членов правления увеличился в связи с выплатой премии за реализацию интегральной приватизационной сделки – покупку у государства 50,08% акций «Башнефти» и продажу инвесторам 19,5% «Роснефти».

«Сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в ужшкммт кратчайшие сроки», – пояснил представитель компании. В результате государство получило более 1 трлн рублей. Сколько топ-менеджеров получили премии и включен ли в их число главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, он не сказал.

В состав правления «Роснефти» входят десять человек: глава компании Игорь Сечин, вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин, первый вице-президент Эрик Морис Лирон, вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, вице-президент по внутреннему сервису Юрий Нарушевич, вице-президент по шельфовым проектам Зелько Рунье, вице-президент — руководитель аппарата Юрий Курилин и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин.
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