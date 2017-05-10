Ученые рассказали, как картофель поможет похудеть, а вода - продлить молодость

Ученые из Великобритании благодаря проведенному исследованию заключили, что горячая ванна помогает замедлить процесс старения. Это вызвано тем, что горячая вода снижает в организме уровень гормона стресса, вызывающий преждевременное старение, передает РЕН-ТВ.
Исследователи отмечают, что для полного расслабления стоит полностью погружаться в горячую воду. Кроме того, согласно результатам экспериментов, такие процедуры также снижают рост сахара в крови, что ужшкммт предупреждает диабет.
Также американские ученые заявили, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а, напротив, помогает похудеть, сообщает РИА ФАН.
Сделать данный вывод специалистам помогло исследование, в котором были задействованы 90 добровольцев. Участников эксперимента разделили на три группы. Одни ели только низкокалорийную пищу, другие – с высоким гликемическим индексом, а третьи питались без ограничений.
Благодаря данному исследованию, специалистам удалось разрушить миф, что картофель отрицательно сказывается на динамике похудения.