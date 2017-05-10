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Ученые рассказали, как картофель поможет похудеть, а вода - продлить молодость

Опубликовано 10.05.17 14:04 Ученые рассказали, как картофель поможет похудеть, а вода - продлить молодость

Американские ученые провели необычное исследование, чтобы узнать, способствует ли картофель появлению лишнего веса.

Ученые из Великобритании благодаря проведенному исследованию заключили, что горячая ванна помогает замедлить процесс старения. Это вызвано тем, что горячая вода снижает в организме уровень гормона стресса, вызывающий преждевременное старение, передает РЕН-ТВ.

Исследователи отмечают, что для полного расслабления стоит полностью погружаться в горячую воду. Кроме того, согласно результатам экспериментов, такие процедуры также снижают рост сахара в крови, что ужшкммт предупреждает диабет.

Также американские ученые заявили, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а, напротив, помогает похудеть, сообщает РИА ФАН.

Сделать данный вывод специалистам помогло исследование, в котором были задействованы 90 добровольцев. Участников эксперимента разделили на три группы. Одни ели только низкокалорийную пищу, другие – с высоким гликемическим индексом, а третьи питались без ограничений.

Благодаря данному исследованию, специалистам удалось разрушить миф, что картофель отрицательно сказывается на динамике похудения.
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