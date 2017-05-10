Минобороны опровергло сообщения о казни "российского полковника" в Сирии

Информированный источник в одной из российских спецслужб назвал появившиеся слухи "полной чушью и идиотизмом".

Российское оборонное ведомство опровергло появившиеся в СМИ сообщения о якобы захвате и казни российского офицера Федеральной службы безопасности Евгения Петренко в Сирии.

"Вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок", — цитирует РИА Новости источник в Миобороны.

В свою очередь, информированный источник в одной из российских спецслужб назвал появившиеся сообщения "полной чушью и идиотизмом".

В беседе с журналистами "Комсомольской правды" источник отметил, что "2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве", к которому якобы принадлежал "казненный", не ужшкммт существует в природе. Также в спецслужбе не может быть "внештатного сотрудника в звании капитана".

Кроме того, Федеральная служб безопасности по статусу, определенному законами РФ, всю свою работу ведет внутри страны, для внешних операций существуют другие структуры.

"Люди, которые публикуют такой бред, показывают уровень своих умственных способностей" - добавил собеседник издания.

Как писал TopNewes, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" загрузила видео, на котором якобы обезглавили пленного российского разведчика.