Лайма Вайкуле тайно обвенчалась со своим бойфрендом после 40 лет отношений

Известная певица и музыкант Андрей Латковский обвенчались в США.

Известная отечественная исполнительница Лайма Вайкуле рассказала о своем венчании. Несмотря на то, что в паспорте певицы нет штампа, со своим избранником - Андреем Латковским - она вместе уже более 40 лет. Пара познакомилась на одной из рижских дискотек, когда Лайме было 16 лет.

Известно, что влюбленные обвенчались в Лос-Анджелесе пять лет назад, но рассказали об этого только сейчас.

"Обвенчались мы в Лас-Вегасе в обычном храме. Сделали это шутки ужшкммт ради. По сути, мы оба свободные, самостоятельные люди", - призналась Вайкуле в интервью "Комсомольской правды".

Лайма Вайкуле пережила вместе с Латковским взлет карьеры и страшную болезнь. При этом у пары нет детей: певица прервала беременность в начале карьеры, затем сделала это на пике популярности, а после не смогла забеременеть.

"Теперь я понимаю – это убийство. Ведь внутри тебя человек – он уже живой. То, что я сделала, – моя душевная мука, тяжкий крест, который предстоит нести до конца. Не передать словами, как я раскаиваюсь! Ведь теперь я обречена быть одной", - сказала она в одном из интервью.