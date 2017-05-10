Футболисты "Зенита" отказались играть на новом стадионе из-за плохого состояния поля

Матч "Зенит" - "Краснодар" перенесен на "Петровский" из-за критики нового стадиона.

Матч 29-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" – "Краснодар", который должен был пройти на стадионе "Санкт-Петербург" 17 мая, перенесен на "Петровский" из-за состояния поля на новом стадионе, пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в клубе.

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу жёстко критиковал качество газона на новом стадионе. «Таких полей, как на арене «Санкт-Петербург», нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины», – заявил главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после проигранного матча с «Тереком» (0:1) 7 мая. Несколькими днями ужшкммт ранее Луческу просил перенести эту игру на "Петровский".

Дошло до того, что тренерам приходилось выходить из автобуса и регулировать движение, затруднённое пробками. Кроме того, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой, отмечает "Чемпионат.com".

Но главная причина, по которой «Зенит» хочет сыграть на «Петровском», — поле, на которое жаловался тренерский штаб петербургской команды после встречи с «Тереком».

Игра с "Краснодаром" должна была быть третьим тестовым мероприятием перед Кубком конфедерации. По данным "Фонтанки", в связи с отменой игры с "Краснодаром" ФИФА будет предложено рассматривать как тестовое мероприятие фестиваль "Радио Зенит", состоявшийся в феврале .