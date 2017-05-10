 
TOP 10

1 СМИ: глава ФБР принял за розыгрыш новость о своем увольнении

2 "Видон специфический": Навальный выложил в Сеть ФОТО после операции в Барселоне

3 Умер известный кинокритик Даниил Дондурей

4 Эксперты: евро потерял шансы на рост, а доллар ждет новый максимум

5 ВИДЕО погони медведя за велосипедистом стало хитом в Сети

6 В Челябинске залп фейерверка в честь 9 Мая попал в толпу

7 "Бессмертный полк" установил рекорд в Москве - 850 тысяч человек

8 В России предложили ввести налог на малодетность

9 Футболисты "Зенита" отказались играть на новом стадионе из-за плохого состояния поля

10 На параде Победы в Донецке демонстрировали советскую и российскую военную технику (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Футболисты "Зенита" отказались играть на новом стадионе из-за плохого состояния поля

Опубликовано 10.05.17 10:40 Футболисты "Зенита" отказались играть на новом стадионе из-за плохого состояния поля

Матч "Зенит" - "Краснодар" перенесен на "Петровский" из-за критики нового стадиона.

Матч 29-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" – "Краснодар", который должен был пройти на стадионе "Санкт-Петербург" 17 мая, перенесен на "Петровский" из-за состояния поля на новом стадионе, пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в клубе.

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу жёстко критиковал качество газона на новом стадионе. «Таких полей, как на арене «Санкт-Петербург», нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины», – заявил главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после проигранного матча с «Тереком» (0:1) 7 мая. Несколькими днями ужшкммт ранее Луческу просил перенести эту  игру на "Петровский".

Дошло до того, что тренерам приходилось выходить из автобуса и регулировать движение, затруднённое пробками. Кроме того, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой, отмечает "Чемпионат.com".

Но главная причина, по которой «Зенит» хочет сыграть на «Петровском», — поле, на которое жаловался тренерский штаб петербургской команды после встречи с «Тереком».

Игра с "Краснодаром" должна была быть третьим тестовым мероприятием перед Кубком конфедерации. По данным "Фонтанки", в связи с отменой игры с "Краснодаром" ФИФА будет предложено рассматривать как тестовое мероприятие фестиваль "Радио Зенит", состоявшийся в феврале .
Другие материалы по этой теме

«Спартак» стал чемпионом России впервые за последние 16 лет

"Оренбург" примет "Зенит" в матче 25-го тура Чемпионата России

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга