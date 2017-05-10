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В России предлагают ввести налог на малодетность

Опубликовано 10.05.17 10:14 В России предлагают ввести налог на малодетность

Соответствующий законопроект был направлен президенту России Владимиру Путину.

Президенту России Владимиру Путину был направлен проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность. Автором инициативы стал директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Как пишут "Известия", проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей" разработан с целью поддержания этой категории, на долю которой приходится пятая часть всех детей в России.

В частности, в рамках документа рассматривается возможность введения налога на ужшкммт малодетность, однако его размер пока не оговаривается.

Комментируя инициативу Крупнова, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики Андрей Коротаев назвал такую меру непопулярной.

"Попробовать ввести налог на малодетность можно лишь в формате пилотного проекта — в одном из субъектов. Если результаты окажутся положительными, можно рассматривать инициативу на федеральном уровне. Вводить такой налог по всей России одномоментно нельзя", — уверен он.

Кроме налога на малодетность, проект предусматривает меры, поощряющие многодетные семьи: приравнивание к трудовому стажу деятельности по воспитанию детей, предоставление права на бесплатное получение земли с коммуникациями.

Сам Крупнов, в комментариях к своему проекту заявил о намерении повысить статус многодетных семей, что в свою очередь коренным образом изменит демографическую ситуацию в РФ к 2030 году.

"Концепция федерального закона "О статусе многодетных семей" разрабатывалась во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Документ мы обсуждали с ассоциациями многодетных семей в различных субъектах. Все его поддержали", — подчеркнул он, пояснив, что по новой концепции, многодетные семьи будут условно разделяться на три группы, в числе которых состоятельные, зажиточные и малоимущие семьи. В  итоге поддержка будет направляться именно нуждающимся в ней категориям.

По словам Крупнова, если концепция будет утверждена, каждый месяц семьям с тремя-четырьмя детьми будет выплачиваться 25 тысяч рублей, тем, кто воспитывает больше семи детей — сто тысяч.
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