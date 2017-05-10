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Путину предложили ввести налог на малодетность

Опубликовано 10.05.17 10:32 Путину предложили ввести налог на малодетность

Законопроект призван повысить статус многодетных семей в России и решить к 2030 году проблемы демографии в стране.

Сегодня 6,5% российских семей — многодетные. При этом они растят почти 20% всех детей в стране. С целью их поддержки директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на ужшкммт малодетность, пишут "Известия".

Проект закона формирует целый комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей. Документ был разработан совместно с экспертным сообществом. Цель законопроекта — принципиально изменить и повысить статус многодетных семей (в России их 1,5 млн), что позволит к 2030 году решить проблемы в демографии.

Ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России, поскольку в перспективе закон призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.

Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Это позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными. При этом многодетную семью в документе определяют как «полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».

Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью–семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.

Другую часть поддержки предлагается оказывать в виде конкретных вещей или услуг (музыкальный инструмент, абонемент в консерваторию или фитнес-клуб, турпутевка). При этом деятельность по уходу за детьми должна быть включена в общий трудовой стаж. Ведь воспитание — не менее сложный труд, чем работа в офисе, и не менее значимый.

Ряд мер касается квартирного вопроса. Авторы законопроекта предлагают предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях — городках демографического будущего.

Если же семья не хочет жить в таком городке, планируется компенсировать возврат ипотечного кредита по факту рождения четвертого и каждого следующего ребенка — 20% кредита за каждого. В целях реализации этих целей должен быть создан Государственный фонд поддержки многодетных семей — Фонд будущего. Он будет формироваться из средств федерального (0,01%) и региональных бюджетов (0,5%), отчислений от продажи сырьевых ресурсов (2%) и «налога в пользу будущего» (1%).

Также предлагается ввести специальный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком) — его размер пока не определен.
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