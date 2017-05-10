В Челябинске залп фейерверка в честь 9 Мая попал в толпу (ФОТО)

Между тем челябинец умер в центре города во время празднования 9 мая, не дождавшись скорой.

В Челябинске во время салюта снаряд взорвался в толпе. ЧП произошло во время традиционного салюта в честь 9 мая на набережной Миасса, передает «31tv.ru».

Информацией о произошедшем челябинцы поделились в соцсетях. Как рассказали очевидцы, во время финальных залпов один снаряд попал под машину, где разорвался. В результате взрыва у «Форда» пострадали крышка багажника и задний бампер. По предварительным данным, несколько человек получили легкие травмы ужшкммт и ушибы.

Некоторые скептики высказывают мнение, что это могла быть петарда: «От салюта заряд не долетел бы сюда. Это свои петарды кто то бросил!! Под машиной!!». Но им возражают челябинцы, видевшие все своими глазами: «Это от салюта, мы рядом стояли, упал неразорвавшийся снаряд рядом с машиной, там люди с детьми. Слава богу, что никто не пострадал.»

Другие говорят, что, пусть незначительные, травмы у челябинцев все же есть. «У жены ссадины и синяк на ноге. Рядом стояла женщина, ей попало в живот», — сообщает пользователь соцсети.

Между тем челябинец умер у Вечного Огня в День Победы. По словам очевидцев, реанимация ехала к пострадавшему почти полчаса. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети. По их словам, 9 мая около 16:10 мужчина, которому на вид лет 50, упал на Бульваре Славы за Вечным Огнем и стал задыхаться. Находившиеся рядом челябинцы вызвали «скорую» и самостоятельно стали оказывать первую помощь, пишет "КП".

Мужчина синел на глазах. У него несколько раз останавливалось сердце, и прохожие раз за разом приводили его в чувство. Машина прибыла только через 27 минут, когда уже было поздно.

По мнению челябинцев, машина с медиками ехала так долго, потому что не смогла пробиться через перекрытые улицы и людскую толпу. В День Победы весь центр города был буквально запружен людьми. Одни пришли на мероприятия на Кировку, другие как раз во время ЧП возвращались с шествия «Бессмертного полка».