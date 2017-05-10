Умер известный кинокритик Даниил Дондурей

На 69-м году жизни умер кинокритик Даниил Дондурей.

В Израиле на 69-м году жизни умер российский кинокритик Даниил Дондурей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг, режиссер Виталий Манский.

«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас!» — написал Манский, пояснив, что «через два дня» он собирался вылететь к Дондурею в Израиль, где проживал кинокритик.

«У Дани 19 мая день рождения. Эти фото я сделал прошлой осенью, когда специально пригласил Даню на пару дней до начала Артдокфеста в Риге, что бы ужшкммт его познакомить с Далай Ламой. Сам я не верю в реинкарна́цию, но зная про Данину болезнь готов был поверить во что угодно», — написал режиссер.

Дондурей родился в 1948 году. Окончил факультет теории и истории искусства ленинградской Академии художеств. С 1993 году Даниил Борисович возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». Также он входил в президентский Совет по правам человека, где возглавлял профильную комиссию по культурным правам, образованию и науке и участвовал в работе комиссии по правам журналистов.