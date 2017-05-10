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"Видон специфический": Навальный выложил в Instagram фото после операции в Барселоне

Опубликовано 10.05.17 09:36 "Видон специфический": Навальный выложил в Instagram фото после операции в Барселоне

Как пояснил в Инстаграм сам оппозиционер, зрение на правом глазу будет восстанавливаться несколько месяцев.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный опубликовал в своём Instagram ФОТО после операции на глазу, сделанной в каталонской Барселоне. По его словам, зрение после проведённой 8 мая процедуры будет восстанавливаться несколько месяцев.

"Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться", - написал Алексей Навальный, добавив, что видит правым глазом плохо, "только первую строчку (где те ужшкммт самые Ш и Б)".

"На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии", - отметил оппозиционер.

 

Публикация от navalny4 (@navalny4)

 

Фото: Instagram Навального

7 мая стало известно о том, что Алексей Навальный направился в Барселону на лечение правого глаза. Ранее политик получил загранпаспорт и оформил визу для посещения европейской страны.

Как писал TopNews, 27 апреля на политика напали в Москве и облили зелёнкой. По словам Навальнонго, он получил химический ожог глаза из-за которого может лишиться зрения. После нападения московская полиция завела уголовное дело по статье "Побои".
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