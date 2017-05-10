Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК: из-за холодов отключение перенесли на 15 мая

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК по-прежнему можно найти в Сети.

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно найти на сайте МОЭК: когда и на сколько будут отключать воду

В Москве с 15 мая 2017 года начнется профилактическое отключение горячей воды в жилых домах. Планируется, что мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа, а продолжительность ремонтных работ не должна превышать 10 дней.

Ранее планировалось, что отключать ужшкммт горячую воду в Москве начнут 10 мая, однако установившаяся в столичном регионе холодная погода внесла свои коррективы. По прогнозу синоптиков, холодно в Москве будет до конца недели, поэтому было принято решение о переносе сроков отключения горячей воды.

"В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая", - цитирует ТАСС заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

Ранее Московская объединенная энергетическая компания запустила сайт, с помощью которого москвичи могут узнать, когда горячую воду отключат в их доме.

Как писал ранее TopNews, отключение пройдет в 71 тысячи зданий из них 33 тысячи жилые помещения. Таким образом, все коммунальные службы смогут провести подготовительные работы к будущему отопительному сезону, а горожане неплохо сэкономить на подогреве воды.

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: что делать?

Те, кто захочет помыться в период отключения горячей воды 2017 в Москве, могут сделать это в спортклубах и ФОКах, при которых работают 252 небольшие бани и сауны. Также в мегаполисе работают еще 42 бани с общими залами. С некоторыми из них столичные власти заключили договоры, по которым отдельным категориям горожан дают льготы.

Ими можно воспользоваться в Северном округе по адресам: Дубнинская, 6, Большая Академическая, 13А, 4-й Вятский переулок, 10. В ВАО льготные тарифы действуют в банях на проспекте Буденного, 33, и 6-й Парковой, 21. К услугам льготников также бани на 2-й Вольской, 26 (ЮВАО), Можайском шоссе, 23, к. 3 (ЗАО), и на улице Фабрициуса, 41 (СЗАО).

Один поход в баню на 4-м Вятском переулке обойдется обычному посетителю в 1 тыс. руб., а льготнику - в два раза дешевле. За 200-250 рублей отдельно можно купить веники, а мыло обойдется в 60 рублей. Льготникам (пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам, участникам ВОВ) выдаются персональные талоны, они оформляются в социальных службах.