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"Евровидение 2017", последние новости: кто прошел в финал конкурса определил первый полуфинал (ВИДЕО)

Опубликовано 10.05.17 08:34 "Евровидение 2017", последние новости: кто прошел в финал конкурса определил первый полуфинал (ВИДЕО)

Результаты первого полуфинала конкурса "Евровидение 2017" стали известны накануне.

Накануне в Киеве прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017. По его итогам стали известны первые 10 финалистов состязания. Всего в первом полуфинале "Евровидения 2017" принимали участие 18 конкурсантов. 

"Евровидение 2017", первый полуфинал, результаты:

  1. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
  2. Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
  3. Греция: Деми — This is Love
  4. Швеция: Робин Бенгтссон— I Can't Go On
  5. Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois
  6. Польша: Кася Мось — Flashlight
  7. Армения: Арцвик — Fly With Me
  8. Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
  9. Кипр: Ховиг — Gravity
  10.  Бельгия: Бланш — City Lights

На закрытии первого полуфинала выступила украинская исполнительница Джамала. Она спела две композиции: "1944", принесшую ей победу на прошлом "Евровидении" в Стокгольме, а также песнию "Заманили". 

"Евровидение 2017". Трансляция в России. Первый полуфинал. Смотреть онлайн ВИДЕО

Второй полуфинал "Евровидения 2017" пройдет 11 мая. Всего в финал Евровидения пройдут по десять стран ужшкммт из каждого полуфинала.

Россия не участвует в "Евровидении-2017", поскольку украинские власти отказали во въезде на территорию страны Юлии Самойловой из-за выступления в Крыму в 2015 году. По этой причине "Первый канал" отказался транслировать конкурс в нашей стране.
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