"Евровидение 2017", последние новости: кто прошел в финал конкурса определил первый полуфинал (ВИДЕО) Результаты первого полуфинала конкурса "Евровидение 2017" стали известны накануне. Накануне в Киеве прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017. По его итогам стали известны первые 10 финалистов состязания. Всего в первом полуфинале "Евровидения 2017" принимали участие 18 конкурсантов. "Евровидение 2017", первый полуфинал, результаты: Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons Греция: Деми — This is Love Швеция: Робин Бенгтссон— I Can't Go On Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois Польша: Кася Мось — Flashlight Армения: Арцвик — Fly With Me Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy Кипр: Ховиг — Gravity Бельгия: Бланш — City Lights На закрытии первого полуфинала выступила украинская исполнительница Джамала. Она спела две композиции: "1944", принесшую ей победу на прошлом "Евровидении" в Стокгольме, а также песнию "Заманили". "Евровидение 2017". Трансляция в России. Первый полуфинал. Смотреть онлайн ВИДЕО Второй полуфинал "Евровидения 2017" пройдет 11 мая. Всего в финал Евровидения пройдут по десять стран ужшкммт из каждого полуфинала. Россия не участвует в "Евровидении-2017", поскольку украинские власти отказали во въезде на территорию страны Юлии Самойловой из-за выступления в Крыму в 2015 году. По этой причине "Первый канал" отказался транслировать конкурс в нашей стране.