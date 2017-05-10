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Какой сегодня праздник: 10 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник явление иконы Божией Матери

Опубликовано 09.05.17 23:50 Какой сегодня праздник: 10 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник явление иконы Божией Матери

Сегодня, 10 мая также празднуют Семенов день.

Какой церковный праздник сегодня, 10 мая 2017: Явление иконы Божией Матери

8 мая традиционно Православная церковь празднует День святого лика Богородицы "Живоносный Источник". Икона названа в честь константинопольского храма, воздвигнутого во времена правления императора Льва I. По преданию, место для строительства храма было выбрано неслучайно, именно у его подножия находился священный источник с целительными водами, которые, по приданию, подпитывала сама Богородица. На иконе Божия Матерь и ее младенец запечатлены над огромной чашей, стоящей ужшкммт в самом сердце водоема. Вокруг изображены люди, стремящиеся получить излечение от телесных недугов. Они употребляют живительную воду с источника и получают исцеление.

В XV веке храм "Живоносный Источник" был разрушен мусульманами, вскоре на этом месте построили небольшую церковь, но и она с течением времени  разрушилась. Тогда христиане очистили святое место от развалин и вновь открыли путь животворящему источнику. Вскоре православные решили восстановить храм, и в 1835 году Патриарх Константин с великим торжеством освятил его. При храме также были сооружены богадельня и бесплатная больница, где принимали всех страждущих.

Какой церковный праздник сегодня, 10 мая 2017: Семенов день

Традиционно 10 мая РПЦ чтит память Семена (Симеона), сродника Господня – великомученика и одного из апостолов от семидесяти. Святой большую часть жизни проповедовал Слово Христово, наставляя "заблудившихся" на путь истинный. После убийства Иерусалимского епископа Иакова, Семен был избран на его место. В период правления Траяна, который был яростным гонителем христианства, Семена схватили и после долгих истязаний распяли на кресте. В те времена данная казнь являлась самой позорной и мучительной. 

В народе великомученика назвали Ранопашцем, так как к этому дню крестьяне активно вели работы по пахоте.

"Рано паши, и урожаи будут хороши!" - такую поговорку сложили люди.но не мерзнут, значит можно было смело приниматься за дело. 

Также в этот день запрещалось петь песни. Считалось, что если кто-то нарушит эту традицию, то не видать его семье много хлеба в этом году.
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