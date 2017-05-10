Гороскоп на сегодня, 10 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 10 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Все добрые начинания Овнов сегодня будут наталкиваться на препятствия и непонимание. Ситуация может зайти в тупик. Чтобы этого не произошло, звезды рекомендуют представителям этого знака повысить свою самооценку и смелее общаться с окружающими. Сегодня у вас есть шанс что-то изменить в своей жизни к лучшему.

Гороскоп на сегодня, Телец

В глазах Тельцов сегодня любая мелочь способна ужшкммт принять размеры слона, из-за чего вам будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться одинаково важным. В результате вы будете хвататься сразу за все и ничего не успевать. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, вам нужно вспомнить о дисциплине, навести строгий порядок в мыслях и делах.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Близнецам рекомендуется сегодня уделить основное внимание самодисциплине, чтобы ваши интересы продвигались без потерь и осложнений. Не торопитесь распоряжаться своими финансами, попав под влияние внезапного решения.

Гороскоп на сегодня, Рак

Раки сегодня будут склонны придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают. Бурные эмоции представителей этого знака будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, вы будете не самым легким в общении человеком.

Гороскоп на сегодня, Лев

В течение всего дня льбы будут находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги вы себе не сможете объяснить. Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, вам стоит прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Гороскоп на сегодня, Дева

Девам настоятельно не рекомендуется давать волю эмоциям, даже если вы чем-то недовольны. Достаточно один раз выйти из себя, чтобы всерьез и надолго испортить отношения с окружающими. Вообще, любой негативный поступок сегодня будете иметь кармическое продолжение уже в ближайшем будущем. Болезни, начавшиеся сегодня, также могут иметь кармический характер. Следите за своими мыслями и поступками.

Гороскоп на сегодня, Весы

Весам не рекомендуется рассчитывать на случай: рассчитывать нужно лишь на себя, причем удачно завершить начатое вам помогут астрологические условия сегодняшних суток. Только вы способны самостоятельно сориентироваться в происходящем, но обязательно поборите в себе желание быть центром всеобщего внимания, сегодня это совсем не нужно.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Период подходит для того, чтобы чтобы осуществить то, о чём вы уже давно мечтали, однако прежде астрологи советуют Скорпионам хорошо подумать. Не стоит жалеть о своих прошлых промахах, лучше спокойно и планомерно начинайте своё дело. Одинокие сегодня могут повстречать свою судьбу. Этого дня, постарайтесь не употреблять алкогольные напитки, они могут повлиять на ваше здоровье.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Представителям этого знака рекомендуется как следует насладиться свободой. Астрологи советуют убежать подальше от домашних стен, оказаться там, где вы раньше никогда не были. Это сегодня ваш шанс для того, чтобы сменить декорации и разгрузить нервную систему. Кто знает, может, именно сегодня вы встретите человека, который внесет струю новизны в вашу рутину.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Время подходит для налаживания стабильных деловых отношений с руководством, партнёрами, а также клиентами. Ваш жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние сегодня будет находятся на высоком уровне.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Водолеям стоит стерегаться происков тайных недоброжелателей. Не стоит в этот день, доверять никому свои тайны и планы, лучше прислушаться к своей интуиции и здравому смыслу. Сны, приснившиеся сегодня — счастливые и как обычно обещают исполниться.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам лучше не пытаться делать необдуманные поступки, они могут усложнить отношения с окружающими. Возможен небольшой подъём в любовных отношениях. Стоит быть внимательными на дороге, есть большая вероятность получения разного рода травм.