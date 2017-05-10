"Ювентус" - "Монако": обзор матча от 9.05.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЧ 2017 (ВИДЕО)

9 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2017 туринский "Ювентус" обыграл французский "Монако" со счетом 2:1 и стал первым финалистом ЛЧ.

"Ювентус" - "Монако": счет 2:1 вывел туринский клуб в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" принимал на своем поле французский "Монако". Матч, состоявшийся 9 мая в Турине, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Таким образом по сумме двух матчей (первая игра завершилась со счетом 0:2 в пользу иатльянцев) "Ювентус" вышел в финал престижного турнира.

"Ювентус" - "Монако": обзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Перед ответным матчем в Турине футбольные эксперты не сомневались, что "Ювентус" не упустит ужшкммт шанса пробиться в финал после убедительной победы на чужом поле с комфортным для себя счетом 2:0. Неожиданностей и не произошло.

Команда Массимилиано Аллегри, имея сильнейшую на сегодняшний день оборону в Европе, не дала усомниться в своей мощи, с первых же минут встречи завлавдев игровым и территориальным преимуществом. Что немедленно сказалось на результате.

Сначала на 33-й минуте Марио Манджукич воспользовался изумительным по точности навесом Дани Алвеса и со второй попытки загнал мяч в ворота Зубашича.

А за минуту до перерыва уже сам бразильский полузащитник красивейшим ударом слета с метров 20 заставил голкипера монегасков во второй раз достать мяч из сетки своих ворот.

Горькую пилюлю поражения несколько скрасил юное дарование "Монако" Килиан Мбаппе, на 69-й минуте прервавший затяжную "сухкю" серию Буффона, продлившуюся без малого полгода.

Итоговый счет 2:1. "Ювентус" стал первым финалистом Лиги чемпионов.

"Ювентус" - "Монако", счет 2:1. ВИДЕО голов