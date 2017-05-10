"Евровидение 2017": трансляция в России, смотреть онлайн первый полуфинал 9 мая можно в Сети (ВИДЕО)

9 мая в Киеве проходит первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2017» — в нем выступят представители 18 стран, и только 10 из них пройдут в финальную часть соревнований.

Во вторник, 9 мая, в Киеве в 22:00 по мск начался первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2017», в котором выступят представители восемнадцати стран, и только десять из них пройдут в финальную часть соревнований.

В этом году федеральные каналы отказались транслировать "Евровидение" в России. Причина - отказ Украины допустить до участия в конкурсе Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму.

В связи с этим российские зрители могут просмотреть прямую ужшкммт трансляцию лишь в Интернете.

"Евровидение 2017". Первый полуфинал 9.05.2017. Прямая трансляция в России. Смотреть онлайн ВИДЕО

В первом полуфинале 10 путевок в финал разыграют между собой участники из Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. Конкурсанты выйдут на сцену под следующим номерами:

1. Швеция — Robin Bengtsson с песней "I can’t Go On"

2. Грузия — Тамаре Gachechiladze, "Keep The Faith"

3. Австралия — Isaiah, "Don’T Come Easy?"

4. Албания — Lindita, "World"

5. Бельгия — Blanche, "City Lights"

6. Черногория — Slavko Kalezic, "Space"

7. Финляндия — Norma John, "Blackbird"

8. Азербайджан — Dihaj, "Skeletons"

9. Португалия — Salvador Sobral, "Amar Pelos Dois"

10. Греция — Demy, "This is Love"

11. Польша — Kasia Mos, "Flashlight"

12. Молдова — Sunstroke Project, "Hey Mamma"

13. Исландия — Svala, "Paper"

14. Чехия — Martina Barta, "My Turn"

15. Кипр — Hovig, "Gravity"

16. Армения — Artsvik, Fly With Me"

17. Словения — Omar Naber, "On My Way"

18. Латвия — Triana Park, "Line"

Во втором полуфинале на сцене МВЦ также выступят исполнители из 18 стран. А именно из Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Эстонии, Израиля.

Автоматически в финал проходят страны "Большой пятерки" и страна-хозяйка нынешнего песенного конкурса.

Всего в финале за победу будут бороться 26 участников. Второй полуфинал нынешнего песенного конкурса состоится 11 мая, финал — 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.