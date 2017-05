"Евровидение 2017": трансляция в России, смотреть онлайн первый полуфинал 9 мая можно в Сети (ВИДЕО) 9 мая в Киеве проходит первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2017» — в нем выступят представители 18 стран, и только 10 из них пройдут в финальную часть соревнований. Во вторник, 9 мая, в Киеве в 22:00 по мск начался первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2017», в котором выступят представители восемнадцати стран, и только десять из них пройдут в финальную часть соревнований. В этом году федеральные каналы отказались транслировать "Евровидение" в России. Причина - отказ Украины допустить до участия в конкурсе Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму. В связи с этим российские зрители могут просмотреть прямую ужшкммт трансляцию лишь в Интернете. "Евровидение 2017". Первый полуфинал 9.05.2017. Прямая трансляция в России. Смотреть онлайн ВИДЕО В первом полуфинале 10 путевок в финал разыграют между собой участники из Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. Конкурсанты выйдут на сцену под следующим номерами: 1. Швеция — Robin Bengtsson с песней "I can’t Go On" 2. Грузия — Тамаре Gachechiladze, "Keep The Faith" 3. Австралия — Isaiah, "Don’T Come Easy?" 4. Албания — Lindita, "World" 5. Бельгия — Blanche, "City Lights" 6. Черногория — Slavko Kalezic, "Space" 7. Финляндия — Norma John, "Blackbird" 8. Азербайджан — Dihaj, "Skeletons" 9. Португалия — Salvador Sobral, "Amar Pelos Dois" 10. Греция — Demy, "This is Love" 11. Польша — Kasia Mos, "Flashlight" 12. Молдова — Sunstroke Project, "Hey Mamma" 13. Исландия — Svala, "Paper" 14. Чехия — Martina Barta, "My Turn" 15. Кипр — Hovig, "Gravity" 16. Армения — Artsvik, Fly With Me" 17. Словения — Omar Naber, "On My Way" 18. Латвия — Triana Park, "Line" Во втором полуфинале на сцене МВЦ также выступят исполнители из 18 стран. А именно из Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Эстонии, Израиля. Автоматически в финал проходят страны "Большой пятерки" и страна-хозяйка нынешнего песенного конкурса. Всего в финале за победу будут бороться 26 участников. Второй полуфинал нынешнего песенного конкурса состоится 11 мая, финал — 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве. Твитнуть Другие материалы по этой теме На «Евровидение» разгорелся скандал из-за билетов на русском языке На церемонию открытия "Евровидения" в Киеве журналистов пришло больше, чем зрителей (ФОТО, ВИДЕО) Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...