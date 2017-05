"Евровидение 2017", первый полуфинал: онлайн трансляция 9.05.2017, где смотреть (ВИДЕО) 9 мая в Киеве пройдет первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2017», в котором выступят представители 18 стран, только 10 из которых пройдут в финальную часть соревнований. "Евровидение 2017": 9 мая в Киеве состоятся первые полуфиналы 9 мая в Киеве определятся первые финалисты международного песенного конкурса «Евровидение 2017». Первый полуфинал начнется в 22:00 мск. Напомним, в России песенный конкурс транслироваться не будет из-за байкота, который объявил Первый канал после того, представляющей страну певице Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму. На главную сцену украинской столицы сегодня выйдут 19 участников, лишь 10 из ужшкммт которых попадут в финал, который пройдет 13 мая. "Евровидение 2017". Первый полуфинал 9.05.2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО Уже известно, что победительница конкурса 2016 года Джамала не будет открывать песенный конкурс. Вместо неё на сцене выступит украинский певец Дмитрий Монатик. Он споет песню на украинском языке «Кружит». По-прежнему непонятно, почему Джамалу не допустили к участию в конкурсе. Киевские власти накануне ограничили доступ к центральному входу Джамале и её команде без всяких объяснений. Пользователи в соцсетях продолжают жаловаться на ужасную организацию конкурса. Так, например, в ходе церемонии открытия отсутствовали пресс-вол, зона для фотографов и журналистов. Делегации стран-участниц продолжают прибывать на Украину, хотя конкурс начнется совсем скоро. "Евровидение 2017", первый полуфинал 9.05.2017: участники Первый полуфинал Евровидения 2017 пройдет в Международном выставочном центре. В первом полуфинале будут соревноваться представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. Участники выступят в следующем порядке: 1. Швеция — Robin Bengtsson с песней "I can’t Go On" 2. Грузия — Тамаре Gachechiladze, "Keep The Faith" 3. Австралия — Isaiah, "Don’T Come Easy?" 4. Албания — Lindita, "World" 5. Бельгия — Blanche, "City Lights" 6. Черногория — Slavko Kalezic, "Space" 7. Финляндия — Norma John, "Blackbird" 8. Азербайджан — Dihaj, "Skeletons" 9. Португалия — Salvador Sobral, "Amar Pelos Dois" 10. Греция — Demy, "This is Love" 11. Польша — Kasia Mos, "Flashlight" 12. Молдова — Sunstroke Project, "Hey Mamma" 13. Исландия — Svala, "Paper" 14. Чехия — Martina Barta, "My Turn" 15. Кипр — Hovig, "Gravity" 16. Армения — Artsvik, Fly With Me" 17. Словения — Omar Naber, "On My Way" 18. Латвия — Triana Park, "Line" Отметим, что согласно прогнозам букмекеров участник из Швеции на данный момент он находится на втором месте, уступая лишь итальянскому исполнителю. Во втором полуфинале на сцене МВЦ также выступят исполнители из 18 стран. А именно из Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Эстонии, Израиля. Автоматически в финал проходят страны "Большой пятерки" и страна-хозяйка нынешнего песенного конкурса. Всего в финале за победу будут бороться 26 участников. Второй полуфинал нынешнего песенного конкурса состоится 11 мая, финал — 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве. Твитнуть Другие материалы по этой теме В Киеве открывается "Евровидение 2017" На церемонию открытия "Евровидения" в Киеве журналистов пришло больше, чем зрителей (ФОТО, ВИДЕО) Новости наших партнеров