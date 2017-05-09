"Ювентус" - "Монако" 9 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть 1/2 финала Лиги чемпионов, прогноз (ВИДЕО)

9 мая 2017 года в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" принимает французский "Монако".

9 мая 2017 в 21:45 (МСК) начнется ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором Ювентус на своем поле будет принимать Монако. Только самые отчаянные авантюристы готовы поставить на проход «монегасков» после первого матча. Счет 2:0 в пользу туринской команды не оставляет Фалькао и партнерам практически никаких шансов.

"Ювентус" - "Монако" 9 мая 2017: смотреть онлайн трансляцию по какому каналу?

Прямую трансляцию первого поединка 1/2 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" - "Монако" 9 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн ужшкммт можно будет на сайте канала. Начало в 21:45 мск.

"Ювентус" - "Монако": перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов

Забив два безответных гола в гостях, "Ювентус" по мнению футбольных экспертов и болельщиков фактически обеспечил себе выход в финал самого престижного футбольного клубного турнира Европы. Даже самые преданные фанаты монегасков с трудом верят в то, что в Турине их любимца под силу отыграть гандикап в два мяча. И этому есть резонные причины.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Ювентус" обладает самой сильной обороной среди всех команд участников ЛЧ, о чем свидетельствует всего два пропущенных мяча в турнире.

Последний гол в главном Еврокубке "Ювентус" пропустил от "Севильи" аж полгода назад. С тех пор туринцы не пропускают больше 10 часов игрового времени, в шести поединках турнира кряду сыграв и вовсе на ноль.

И это не смотря на то, что "Монако" до проигрыша "Ювентусу" забивал в домашних поединках Лиги чемпионов полтора года подряд.

"Монако" - "Ювентус". счет 0:2. ВИДЕО

Сухая серия "Ювентуса" — это заслуга и защитников команды, и, конечно, ее вратаря — Джанлуиджи Буффона. В первой игре против монегасков он совершил несколько великолепных сейвов, отразив удары Килиана Мбаппе и Валери Жермейна. Один из партнеров Буффона сказал про него: «Это наш Криштиану Роналду».

Кстати, высока вероятность, что Буффон и Роналду встретятся в финале этой Лиги чемпионов.

Любопытно, что за всю историю Лиги чемпионов только "Аяксу" и "Интеру" удавалось пройти в следующий раунд после домашнего поражения в плей-офф.

Впрочем, и без финала Лиги чемпионов нынешний сезон для монегасков может быть признан успешным. Команда прошла "Манчестер Сити" и дортмундскую "Боруссию", а в чемпионате Франции находится в шаге от чемпионского титула.

В предстоящей игре в Турине у подопечных Леонардо Жардима будет еще один шанс показать яркую атакующую игру, но большинство экспертов все же сходятся во мнении, что ключ к воротам Буффона монегаски найти не смогут.

«Монако» в нынешней Лиге Чемпионов из семи гостевых матчей выиграл три, трижды проиграл и один раз сыграл вничью. «Ювентус» в нынешней Лиге Чемпионов не проиграл ни одного матча – восемь побед и три ничьих.

В Лиге чемпионов соперники встречались до этого трижды. Два года назад «Ювентус» сыграл вничью на выезде с «Монако» 0:0 и обыграл 1:0 французов дома.

"Ювентус" - "Монако" 9 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем матче безусловными фаворитами считают "Ювентус":

Коэффициенты БК 1хСтавка:

"Ювентус" — 1,67

Ничья — 4,14

"Монако" — 5,85

Прогноз: тотал меньше 2, стало 2.5

Коэффициент: 2,14