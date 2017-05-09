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Салют 9 мая 2017 в Москве: где смотреть, площадки, во сколько начало?

Опубликовано 09.05.17 15:17 Салют 9 мая 2017 в Москве: где смотреть, площадки, во сколько начало?

Самым ожидаемым событием 9 мая, помимо Парада Победы 2017, который уже состоялся на Красной Площади, будут праздничный салют.

Салют 9 мая в Москве: где смотреть, во сколько начало

Жители и гости столицы с нетерпением ожидают наступления Дня Победы и активно интересуются мероприятиями, которые запланированы на 9 мая. Самым ожидаемым событием этого дня, помимо Парад Победы, который уже состоялся на Красной Площади, будут праздничный фейерверк.

Итак, в 22 часа в Москве в небо будут запущены великолепные залпы сразу на шестнадцати салютных точек. Для улучшения картинки прожекторы огромной мощности направят ужшкммт в небо над Москвой.

Салют в Москве на 9 мая 2017: площадки

Артиллерийские орудия разместят в парке Победы, в районах Лианозово, Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Кузьминки, Южное Бутово, Обручевский, а также в «Лужниках», на ВДНХ, в Зеленограде, в Троицке, на набережной реки Москвы и в других местах.

Праздничные фейерверки запустят и в 19 парках Москвы: Парком Горького, «Сокольниками», садом «Эрмитаж», «Красной Пресней», садом имени Баумана, Таганским, Измайловским, «Кузьминками», Воронцовским, Лианозовским, Гончаровским, Перовским, «Северным Тушином», Сиреневым садом, «Садовниками», парком 50-летия Октября, Бабушкинским, парком 850-летия Москвы и другими.

Таким образом, салют будет видно практически из любой точки города. Наслаждаться салютом лучше всего с открытых мест. Отлично подойдут мосты: Крымский, Пушкинский, Бородинский и Багратион. 

После завершения салюта вход пассажиров ограничат на станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Кольцевой и Сокольнической линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет», «Спортивная». Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Салют 9 мая 2017: точки запуска фейерверков в парках Москвы

Точки запуска фейерверков в парках Москвы привел портал Mos.ru.

Центральный округ:
— парковка в районе Большого Москворецкого моста;
— парк «Красная Пресня»;
— Таганский парк;
— сад «Эрмитаж»;
— сад имени Баумана;
— Парк Горького.
Северо-Восточный округ:
— Лианозовский парк;
— Бабушкинский парк;
— Гончаровский парк;
— территория ВДНХ.
Восточный округ:
— парк «Сокольники»;
— Измайловский парк;
— Перовский парк;
— Сиреневый сад.
Южный округ:
— парк «Садовники»;
— Братеевский парк.
Западный округ:
— парк 50-летия Октября.
Юго-Западный округ:
— Воронцовский парк.
Северо-Западный округ:
— парк «Северное Тушино».
Точки запуска фейерверков в ТиНАО
— поселение Краснопахорское, улица Октябрьская, территория велотрека рядом с парком Победы;
— городской округ Щербинка, улица Театральная, дом 1а, рядом с Дворцом культуры;
— поселение Сосенское, улица Лазурная, рядом с мемориалом памяти войнам, павшим в Великой Отечественной войне. 
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