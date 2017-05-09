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"Бессмертный полк" 2017 в Москве 9 мая собрал десятки тысяч людей (ВИДЕО)

Опубликовано 09.05.17 15:01 "Бессмертный полк" 2017 в Москве 9 мая собрал десятки тысяч людей (ВИДЕО)

9 мая 2017 в Москве стартовала акция "Бессмертный полк", приуроченная к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

9 мая, в День Победы, в Москве началась акция «Бессметрный полк». Несмотря на холодную и пасмурную погоду, тысячи людей пребывают в центр столицы для того, чтобы присоединиться к шествию.

Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне

Колонна «Бессмертного полка» начада движение от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту. Маршрут пролегает по улицам Тверская и Тверская-Ямская, через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. После колонна распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. 

"Бессмертный полк"  2017 в Москве. Прямая ужшкммт трансляция 9 мая. Смотреть онлайн ВИДЕО

По всему шествию его участники поют песни военных лет и кричат "Ура!". На всем его пути участникам раздают воду, сообщщает РИА Новости.

Как уточняется на сайте "Бессмертного полка", для прохода на Тверскую улицу открыты станции метро "Динамо", "Белорусская", "Маяковская", "Пушкинская". В связи с проведением акции движение для автомобилистов на некоторых улицах временно ограничено.

Так, с 12:00 до 19:00 будет перекрыт проект по 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Театральному проезду, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и Ленинградскому проспекту от станции метро "Динамо", сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы в Twitter.

В прошлом году, по данным МВД, в акции в Москве участвовало более 700 тысяч человек, в этом году городские власти не исключили такого же количества участников. При этом социологи ранее отмечали, что число желающих участвовать в акции в России за год снизилось.

Акция проходит в России и за рубежом уже в десятый раз.
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