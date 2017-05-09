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В Киеве участников «Бессмертного полка» забросали дымовыми шашками

Опубликовано 09.05.17 13:27 В Киеве участников «Бессмертного полка» забросали дымовыми шашками

Также в Харькове между радикалами и участниками «Бессмертного полка» в Харькове произошла потасовка.

Участников шествия «Бессмертный полк» забросали дымовыми шашками на улице Мазепы в Киеве, сообщает Рен-ТВ. Инцидент произошёл у офиса националистической организации «Добровольческое движение ОУН» (запрещена на территории России). 

Как отмечается, из окон второго этажа участников акции «Бессмертный полк» забросали дымовыми шашками, бутылками и яйцами. Кроме того, в активистов летит картофель и другие предметы.

Между тем около 500 участников марша "Бессмертный полк" выдвинулись от Арсенальной в сторону парка Славы. Колонна людей остановилась возле ужшкммт здания Добровольческого движения ОУН. В марше "Бессмертный полк" могут принять участие более 1,5 тыс. человек.

Участники шествия начали скандировать: "Фашизм не пройдет!" На это активисты ОУН выкрикивали из окон: "Слава Украине!" А затем некий активист зажег возле здания дымовую шашку.

Ранее сообщалось, что киевские полицейские заблокировали здание на улице Мазепы, в котором расположен штаб Организации украинских националистов. При этом полиция Киева блокирует вход в здание.

Сегодня также в Харькове между радикалами и участниками «Бессмертного полка» в Харькове произошла потасовка.
3 мая украинские националисты заявили о намерении сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве.
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